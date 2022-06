"Les pido a los socios que vayan a votar con la cabeza y el corazón, que no vuelvan al pasado", Pidió Smith

NOTICIA RELACIONADA: Hoy, Villa Dálmine tendrá Elecciones por segunda vez en su historia El candidato de "ADN Violeta" confirmó que mañana mismo anunciará quién será el nuevo DT: "Queremos un técnico con una visión moderna y con un proyecto a largo plazo, que no solo nos permita mantener la categoría sino volver a ser protagonistas en la próxima temporada", resaltó. El candidato a presidente de Villa Dálmine por "ADN Violeta", Mario Smith, pidió a los socios ir a votar este jueves con "con la cabeza y con el corazón, para evitar volver al pasado". "Esta lista representa los sueños de los socios, por eso les pedimos que nos acompañen con su voto, que no vuelvan a lo peor del pasado del club, que votemos a futuro para hacer de Villa Dálmine el club que todos soñamos. Somos conscientes de la realidad deportiva, pero también sabemos cómo vamos a resolverla. Les aseguro que haremos todo lo que esté a nuestro alcance para mantener la categoría", destacó Smith. Asimismo, se comprometió a presentar al día siguiente de la elección al nuevo cuerpo técnico: "Estuvimos reunidos con Nardozza, Kopriva, Apuzzo y Timpani, estudiando propuestas. El próximo partido, Villa Dálmine ya tiene que tener nuevo técnico. Lo que les aseguro es que va a ser un cuerpo técnico con una mirada moderna, con un proyecto a largo plazo. Que va a permitirnos mantener la categoría, pero que va a trabajar para que en el torneo próximo volvamos a ser protagonistas", señaló. "Ningún hincha que tenga ADN Violeta puede votar la lista que representa lo peor del pasado del club, que representa el endeudamiento, que tiene a un ex jugador que abandonó el club a dos días de una final y que ahora promete traer a gerenciadores que pueden endeudar nuevamente al club. Esto no podemos permitirlo", resaltó.

Smith junto a Damián Furchi y Gonzalo Brutti, quienes también integran ADN Violeta: "esta lista representa los sueños de los socios".