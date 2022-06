Se realizó la Feria de Actividades Científicas, Tecnológicas y Educativas en Campana

El Director Nacional de Organizaciones Intermedias y Diplomacía Pública de Cancillería, Alejo Sarna visitó la Feria de Actividades Científicas, Tecnológicas y Educativas que se realizó en la Escuela Técnica Roberto Rocca. La misma contó con la participación de muchas instituciones de distintos niveles educativos que expusieron sus trabajos. La nueva edición de la feria ACTE (Actividades Científicas, Tecnológicas y Educativas) contó con la participación de alumnos y alumnas que expusieron sus trabajos en relación a las ciencias naturales, la tecnología y la biología. La feria propone un trabajo previo en las aulas en conjunto entre estudiantes y docentes de los diferentes niveles que no sólo amplía sus conocimientos, sino que también pone en juego otras habilidades y destrezas, como la creatividad y el trabajo en equipo, entre otras. Motivado por esta propuesta, el Director Nacional de Organizaciones Intermedias y Diplomacia Pública, Alejo Sarna, visitó y recorrió la feria. "La feria puso en valor no sólo el conocimiento de los chicos y chicas, sino también el trabajo de cada docente y directivo. Queda en evidencia el compromiso de los estudiantes con aprender, con descubrir y con experimentar. No sólo se pueden aprender cosas nuevas circulando por las muestras, también se puede interactuar, descubrir y ser creativo. Es por eso que felicitamos a todos los chicos y chicas de los diferentes niveles por su participación y también felicitamos a sus docentes y directivos por sus hermosos trabajos con compromiso y dedicación. También les deseamos suerte a aquellos seleccionados para la etapa regional", expresó.

