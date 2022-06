SUBA EN LA TARIFA Un sector de transportistas y empresas dadoras de carga acordaron un aumento de 25% en la tarifa de referencia, durante un encuentro en el Ministerio de Transporte que ofició como mediador. Pero esta situación no destraba completamente el conflicto debido a que se aguarda la determinación de los denominados "autoconvocados" que no fueron incluidos en estas tratativas y deliberarán en asamblea si apoyan o rechazan la decisión. El Ministerio de Transporte sentó en la mesa de diálogo con los empresarios a la Confederación Argentina del Transporte Automotor de Cargas (CATAC), a la Federación Argentina de Entidades Empresarias del Autotransporte de Cargas (FADEEAC), la Federación Argentina de Entidades de Transporte y Logística (FAETYL), a la Federación de Centros y Entidades Gremiales de Acopiadores de Cereales; Confederaciones Rurales Argentinas (CRA), y a la Federación de Trasportadores Argentinos (FETRA).



OBTUVO RESPALDO La empresa cerealera Vicentín anunció que obtuvo el respaldo de los bancos internacionales para salir del concurso de acreedores al que ingresó por un monto de deuda superior a los US$ 1570 millones. La compañía informó que "en el día de la fecha ha logrado las conformidades necesarias para alcanzar la mayoría de capital en el marco de su Concurso Preventivo de Acreedores". "Con la firma recientemente acreditada de las instituciones financieras internacionales se ha superado holgadamente el requerimiento establecido por la ley concursal de contar con al menos dos tercios de aprobación sobre el capital verificado", señaló Vicentín un comunicado de prensa. Añadió que "este hecho se suma a la aprobación manifestada por más de mil acreedores que también superan holgadamente las conformidades de personas requeridas por ley en el trámite concursal y que fuera debidamente informada a finales del mes de abril del corriente año".