No habrá prórroga para la indemnización suplementaria y finaliza la emergencia laboral

Funcionarios del Ministerio de Trabajo dejaron trascender que no se renovará la medida ante la recuperación de la economía y la mejora de los indicadores laborales. El gobierno decidió no prorrogar la indemnización suplementaria por despidos, que se había dispuesto por la pandemia, y dejará de estar en vigencia desde el primero de julio, según revelaron fuentes oficiales. Funcionarios del Ministerio de Trabajo dejaron trascender que no se renovará la medida ante la recuperación de la economía y la mejora de los indicadores laborales de desocupación y creación de empleo. La disposición estuvo vigente desde el inicio de la pandemia en marzo del 2020 y había sido prorrogada en diciembre hasta el 30 de junio de este año. La doble indemnización había sido reducida por decreto al 75% en enero pasado, al 50% desde marzo hasta el 30 de abril y al 25% desde mayo hasta el 30 de junio. Según las fuentes oficiales el último decreto, que dispuso esa reducción gradual, no será prorrogado, lo que significaría el fin de la emergencia laboral, dispuesta el 13 de diciembre de 2019, tras la asunción de Alberto Fernández, ya que también fue anulada la prohibición los despidos sin causa. Los últimos datos oficiales del INDEC registraron 7% de desempleo en el primer trimestre, por debajo del 10,2% de igual período del 2021 debido a la mayor actividad y ocupación, y en el mismo período creció 3,5% la creación de empleo. La suspensión de los despidos se aplicó al inicio de la pandemia y, junto con la disposición previa del aumento de las indemnizaciones por despido sin causa, formaron parte de las medidas para contener el aumento del desempleo desde 2019 y la crisis sanitaria.