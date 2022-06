Alejandra Dip

Tijax-etznab-espejo. Cuchillo- el milagro-cortar-sanar. Espejo reflejo que nos muestra la sociedad, corta con la ilusión, con las apariencias,nos muestra la verdad, ordenamiento emocional. Junkajuj- buluk- once deidad de la montaña. Ser autoridad en lo que haz deseado- ya lo dominas Animal de poder: tucán y pez espada. Piedra: obsidiana. Partes del cuerpo: dientes, uñas y lengua. Junlajuj tijax. Es energia que corta para sanar energía de corte, cortar con el auto engaño, el auto sacrificio, ultimo escalón de ordenamiento de las emociones antes de la transformación. No es buena energia para plantar, o sembrar Hoy día para llevar a la acción ese corte que estábamos dando vueltas para hacer, eso que sabemos que no va mas y le venimos dando vueltas. El 11 nos muestra que ya somos autoridad en la materia y que ya estamos muy bien capacitados en esto para darnos cuenta de sobra lo que funciona y lo que no y tijax dice que tiene que ser dejando todo lo que no sirve atras, cortando con todo lo que nos provoca sufrimiento. Basta de negar y de transferirle al otro los problemas nuestros. el tijax a veces no se hace cargo y transfiere las cosas que hace al otro, sin hacerse responsable de sus actos. También en el otro polo de un energía de sanación. Cortar para sanar. Corta por lo sano!! Levantemos la vibra, sepamos que podemos cambiar el rumbo de nuestra vida, no permitiendo que lo que hacen los otros nos perjudiquen. Usemos el poder del "no". Un si para vos y un no para lo que te hace mal. In lak ´ech



alejandradip.blogspot.com.ar // alejandradip@yahoo.com.ar