Paraná guazú embarcado: Semana con bajas temperaturas y un pejerrey un tanto aletargado por la mañana, comiendo mejor después de mediodía y con mejores respuestas en brazoladas largas de 40 centímetros y más, además de las mojarras vivas y saladas las isocas están dando buenos resultados, el pejerrey que se da es de muy buenos portes de mediano a grande. La pesca del bagre de mar está activa con ejemplares de muy buenos portes, rindiendo muy bien la pesca nocturna para quienes se animen a desafiar el frio. La pesca variada como siempre con bagres amarillos, pati y porteñitos. Guazú muelles y costas: No todos los días se da de la misma manera el pejerrey al decir de cantidades y tamaños, hasta hay días que es prácticamente nulo el pique desde los muelles, dependiendo de los vientos. Con paternóster y a profundidades de entre los 60 centímetros y el metro veinte se están dando sardinas al igual que en la pesca al vuelo. Paraná Bravo: Si bien el Bravo continúa con la presencia y capturas de pejerreyes, depende mucho la pesca del día y de los vientos, con estos días de fríos intensos el pejerrey está dando respuestas después del mediodía y en brazoladas largas, por más movida que se encuentre el agua. Hay buenas pescas de sardinas con paternóster y al vuelo por la zona, ideales para pescar bagres de mar. No olvidarse de que está funcionando muy bien la mojarra viva, la isoca y filet del mismo pejerrey. En los pozones del Bravo se están dando bagres de mar de portes muy lindos. Villa Paranacito prov. Entre Ríos: el pique en Villa Paranacito saliendo sobre el río Uruguay se viene manteniendo lindo, muy entretenido, si bien hubo algunos días medios flojos, pero en líneas generales se está pescando bien en cuanto al pejerrey, lo que si ya se entremezclaron mucho los portes, aunque siempre está presente el poder lograr algún ejemplar cercano o arriba del kilo de peso. La recomendación como siempre es llevar boyas visibles, porque la mayoría de la veces se pesca con el sol en contra, brazoladas de entre 25 y 35 centímetros, más una bigotera o pilotín chiquito con una brazolada larga de entre los 50 y 60 centímetros y anzuelos grandes 2/0 a 3/0 es lo ideal, en cuanto a las carnadas las mojarras vivas grandes son las mejores. Santa Fe - lagunas la Soraida y la Picasa: Laguna la Soraida de Villa Cañas pesquero Luis Rovea, sigue la pesca de pejerreyes chicos y medianos como siempre, con la única aclaración que el pique se está dando a partir de las once de la mañana en adelante, eso debido a los intensos fríos y en donde realmente se ha resentido bastante el pique por la mañana temprano, una porque se está enfriando muchísimo el agua y otra porque la laguna está bastante baja y eso hace que el agua se enfrié más rápido y el pescado no se mueva en busca de comida, con condiciones climáticas más o menos normales se estaba dando buena pesca de pejerreyes de 25, 28 a 30 centímetros, con bajadas cortas todo a flote y preferentemente se estaba pescando anclado. Laguna La Picasa este gigante Santafesino, realmente sigue el pique fantástico, muy pero muy bueno, en esta laguna con el tema del frio no lo ha afectado demasiado, solamente que esta picando un poco más abajo hay que buscarlo con bajadas de 70 , 80 a 90 centímetros, sobre todo en las primeras horas de la mañana y después cerca del mediodía empieza a subir un poco y así se pueden ir acortando un poco las brazoladas y ya está picando a 40 o 50 centímetros más o menos, pero reitero la pesca está muy buena, muy entretenida, muy buen pescado, muy buen tamaño, así que bueno para recomendar totalmente. Carmelo Uruguay: No hay grandes cardúmenes de pejerreyes que decís vas y sacas cien o ciento cincuenta, pero hay mucho pejerrey en todos lados, va picando en cualquier zona y podes hacer la cuota de cuarenta o cincuenta pejerreyes en el día, están rindiendo todas las formas de pesca y en cualquier medida de brazoladas. En cuanto al bagre de mar se está dando más que nada por la zona de Martin Garcia. Costa atlántica: Costa Atlántica, desde Mar del Plata, hasta Mar Chiquita. La pesca sigue floja de costa en casi todos los sectores habituales, de Norte a sur desde playas el peje sigue esquivo, las pescadillas se dan en pequeños portes y quizás alguna burriqueta en forma espaciada. Lo mejor en pesca costera sigue dándose desde las escolleras Norte y Sur, donde siguen los lindos pejerreyes, y al igual que en todas las piedras y defensas costeras de flote los pejerreyes, de fondo buenas piezas de peces palo y algunas brótolas y pescadiyolas tirando lances cortos, cerca de las canaletas que se forman por las piedras. Las pescadillas grandes de costa no se están pescando, solo embarcados por ahora. Siguen estando en cardúmenes los cornalitos en la costa de Mar del Plata, desde escolleras con medio mundo se hacen muy lindas cosechas. La pesca embarcada, de 300mt a 600mt de la costa es lo que más sigue rindiendo sobre todo desde el Norte de Mardel, Santa Clara, Mar de Cobo. La pesca en kayak o semirrígidos sigue siendo buena, a muy buena, con pescadillas de las grandes, brótolas medianas y pez palo de los buenos. En nuestro programa televisivo Nº 937 de esta semana, te mostramos la segunda parte de nuestra pesca de pejerreyes en aguas del Guazú y el Bravo y además nuestra clásica Galería de Fotos y videos TV 2022 enviada por nuestros televidentes. Este programa lo podes ver a través de nuestra página www.semanariopescador.com y en nuestro canal de YouTube. Nuestro programa radial por FM simple 97.3 mhz lo encontrás todos los días jueves de 20:00 A 21:30 Hs. 