"Vamos por Más" logró 335 votos y superó los 273 que reunió la lista "ADN Violeta" que encabezaba Mario Smith. "Esto no es un triunfo de la oposición, esto es un triunfo del club", señaló Lista tras conocerse los resultados. Con este desenlace, José Horacio Basualdo vuelve al club: será manager deportivo y ya confirmó que Raúl "Pacha" Cardozo asumirá hoy como DT. Por segunda vez en sus casi 65 años de historia y a 20 años de la primera vez, Villa Dálmine volvió a vivir ayer un acto eleccionario. Y el resultado consagró a Alfredo Lista como próximo Presidente: conducirá los destinos del club en el período 2022-26. Será su segundo mandato al frente del club: ya estuvo en el ciclo 2014-18, aunque en aquella oportunidad no completó los cuatro años porque renunció meses antes. Había llegado con el consenso de la CD, después de haber sido Tesorero en el período anterior. Ahora llega a la Presidencia después de encabezar la lista "Vamos por Más", que ayer reunió 335 de los 609 votos que se emitieron en el predio del estadio de Mitre y Puccini. De esa manera, alcanzó el 55% y superó los 273 sufragios reunidos por "ADN Violeta", la lista que encabezaba Mario Smith y que era integrada también por algunos referentes de la Comisión Directiva que culmina su mandato. "Esto no es un triunfo de la oposición, esto es un triunfo del club. Hoy vinieron más de 600 socios a votar", señaló Lista después de conocerse los resultados, tras ser anunciado como ganador por el propio Smith, luego de más de dos horas de espera desde que se cerró el comicio. "Fue un mes y pico durísimo. Nos teníamos fe y se logró. Es inconmensurable y, a la vez, es una gran satisfacción. Y una reivindicación también. No la pasé bien", agregó respecto a todo el proceso que derivó en la Elección de ayer, pidiendo disculpas porque "no salen las palabras". En ese camino contó, principalmente, con el acompañamiento de Pablo Letanú (será Vicepresidente) y un grupo de personas que estuvieron también en comisiones anteriores y con el apoyo de José Horacio Basualdo, quien vuelve al club, esta vez como manager deportivo. "Estoy muy contento. Ahora hay que trabajar", comentó tras el resultado.

Lista tendrá su segundo mandato al frente de la institución. "Esto no es un triunfo de la oposición, esto es un triunfo del club", señaló Lista tras conocerse los resultados.





Mario Smith y Alfredo Lista, los contendientes de esta elección que se desarrolló con respeto y sin inconvenientes (Foto: Juan Pablo Paván).





Muy buena participación de socios: votó alrededor del 75% del padrón.



EN FUNCIONES La nueva Comisión Directiva entrará oficialmente en funciones el próximo jueves 7 de julio. Sin embargo, en acuerdo con el Presidente Diego Lis, desde este viernes 1º ya estarán tomando decisiones, sobre todo en el aspecto futbolístico. Y la primera de ellas será la presentación del nuevo cuerpo técnico que tendrá Villa Dálmine. Tras conocerse el resultado de la Elección, fue el propio "Nene" Basualdo quien anunció que Raúl "Pacha" Cardozo asumirá hoy como entrenador y comenzará a trabajar junto a un plantel que tiene como principal objetivo salir lo antes posible de la zona de descenso. "Es algo que ya veníamos hablando con Pacha, por lo que él estuvo siguiendo todos los partidos del equipo, sabiendo de esta posibilidad", explicó Basualdo. Así, Cardozo también volverá al club, dado que fue uno de los "Cinco Magníficos" de aquel recordado plantel de la Temporada 2002/03 de la Primera C en el que también estaban Pedro Troglio, Roberto Monserrat, Mario Pobersnik y el propio Basualdo. Como entrenador, "Pacha" ha sido ayudante de campo de Omar Asad en Godoy Cruz, Emelec de Ecuador y San Lorenzo, mientras que su mayor experiencia como DT principal ha sido en Almirante Brown, entre marzo y junio de 2019 (obtuvo buenos resultados en ese ciclo: 7 victorias, un empate y 3 derrotas). Además, lleva 15 años como técnico del equipo de la Universidad Nacional de La Matanza (UNLaM) y también ha dirigido la Selección Universitaria Argentina. Ahora, agarrará un "fierro caliente", dada la urgencia y necesidad de resultados positivos que tiene Villa Dálmine. Y de no mediar inconvenientes, el próximo lunes hará su debut cuando el Violeta reciba la visita de Alvarado de Mar del Plata por la 22ª fecha de la Primera Nacional. Será, formalmente hablando, el último partido de la Comisión Directiva actual. Y será, a su vez, el primer partido para la flamante Comisión Directiva que encabezará Alfredo Lista.

Raúl "Pacha" Cardozo es el DT elegido por la nueva comisión directiva. Hoy sería presentado al plantel. En 2019 dirigió a Almirante Brown.



LA NUEVA COMISIÓN Presidente: Alfredo Lista. Vicepresidente 1º: Alberto Ize. Vicepresidente 2º: Pablo Letanú. Vicepresidente 3º: Omar Riviello. Secretario General: Daniel Carcacha. Pro-Secretario: Nahuel Rivas Karlic. Secretario de Actas: Carlos Sembianti. Tesorero: Luis Fernández. Pro-Tesorero: Oscar Snaider. Vocales Titulares: Pablo Alcalde, Leandro Cavallo, Valeria Ferreyra, Leandro Igoillo, Antonio Pérez, María Fernanda Valentini y Marcos Velurtas. Vocales Suplentes: Matías Rivas, Juan Maison, Agustín Acciardi, Lisandro Carugati, Franco Méndez, Pablo Miño y Alexis Castañeira. Revisores de Cuentas: Gustavo Paván, Juan Etchecoury, Bruno Batagia, Joel Estévez y Romina Mellado. Tribunal de Disciplina: Gabriel Cerasa, Miguel Escudero, Ramón García, Sofía Giménez y Ornela Trejo.