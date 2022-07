Comienza hoy el Ciclo de Arte en el Colegio de Arquitectos

El Ciclo de Arte CAPBA5 inaugura la muestra del artista plástico Mariano Tello "Todas las vidas de mi día". Hoy viernes 1º de Julio las 20 hs, se realizará en la Delegación Campana (Pasaje Demarco 135), la inauguración de la Muestra titulada "Todas las vidas de mí día" del artista Mariano Tello, bajo la coordinadora del Ciclo de Arte de la delegación Campana , a cargo de la Arq. Malena Di Toro. RESEÑA CONCEPTUAL "Todas las vidas de mí día se manifiesta como un proceso pictórico autorreferencial sobre la lectura de mis días, atendiendo mi presente para así entender y sentirme en el ahora, transformando la realidad de la conciencia, hoy soy. Ya no importa como soy, importa ser", explicó Mariano Tello sobre la muestra. "La obra me revela y me manifiesta, transfiriendo existo, pero ya no atenta el vacío de la pulsión y el deseo. Sé que me tomará muchos días de mis lecturas, el peso se aligera y la levedad llegará como un bote silencioso que besa la orilla del río" agregó. El acceso a la muestra es libre y gratuito y se podrá visitar los días Martes y Jueves de 10 a 13hs, finalizando el 15 de julio. EL ARTISTA Mariano Tello nació en Campana (Pcia. de Bs As) el 12 de abril de 1970. Su formación artística y profesional la realizo en la Escuela de Arte Ricardo Carpani de Campana donde obtuvo los Títulos de: Magisterio en Artes Visuales. Profesorado en Artes Visuales – orientación pintura. Profesorado Superior en Artes visuales – orientación pintura. Profesorado en Artes Visuales – orientación escultura. Profesorado en Artes Visuales – orientación grabado. Continuando sus estudios de formación, realiza en la U.N.A. (Universidad Nacional de las Artes) el Curso de Complementación Curricular Pedagógica y Licenciatura en Artes Visuales (S.E.U.). Actualmente dicta la cátedra de Pintura del 4º año del profesorado en la Escuela de Arte de Campana, como así también Grabado de 1º año, Dibujo de 2°año y Técnicas de Impresión de 3°año en la carrera de Diseño Gráfico y se desempeña como docente en los espacios de Cultura y Estéticas Contemporáneas y Educación Artística en los niveles primarios y secundarios de la Rama Artística de D.G.C. y E. de la Provincia de Buenos Aires, En su carrera de Artista Plástico lleva ya realizadas varias exposiciones individuales y colectivas en diversos ámbitos del campo artístico. Sus obras forman parte de patrimonios culturales y colecciones particulares del país y del exterior; habiendo participado de las exposiciones de Art Shanghai 2011 -Latin-American Pavilion (LAP). Gran Salón D´Art Abordable 2011. Gallery Nights de julio, agosto, octubre y noviembre. ExpoArte - Feria Argentina de Arte a el Mundo 2012. VI Bienal de Arquitectura y Urbanismo Internacional BIAU 2014. Exhibición en el Museo Damaso Arce de Olavarría 2018, con obra adquirida por el Museo para el Patrimonio Cultural de Olavarría.

