Alejandra Dip Kawok-cauac- tormenta. Influencia del cielo en la tierra. La familia- el grupo- la comunidad-asociaciones- conjunto- Tormenta, energía que te impulsa a llegar bien alto si lo deseas, canalización energética, autogeneración, cambio. Kab´lajuj-lahak- doce. Deidad del cielo. Crecimiento- expansión- ir al maximo posible- conquistar limites insospechados Animal de poder: la tortuga. Piedra: coral. Parte del cuerpo que rige: corazón y nervios. Kab´lajuj kawok. Este día nos enseña como vivir. Etimológicamente quiere decir trueno. Día guardián del bienestar y la seguridad. Es el día que trae lluvias, para que vengan buenas cosechas. También se pide que después regrese el sol. Día de la comunidad todos juntos trabajando por un mismo fin. Evitando el egoísmo o el aprovechamiento de los otros para beneficio propio. Día para pedir que se terminen los pleitos, también para poder tener buen manejo de las plantas medicinales. El 12 nos dice tenemos que llevar la transformación al máximo posible, pero tengamos en cuenta que kawok puede ser una bendición si está en positivo como la destrucción si la canalizamos en negativo. Hoy es prospero para pedir que nuestros proyectos sean exitosos y también para que se vayan las enfermedades mentales de los seres humanos. Es un trueno que nos atraviesa, es el rayo que nos energiza, energía que no pasa desapercibida, se siente en el cuerpo , nos lleva a una transformación profunda. Ojo hoy con meterse en lo que no nos incumbe y a no ser incisivos con nuestras palabras. Con discutir con o sin razón y sostenerlo a capa y espada. Encontremos hoy una conexión con nuestro trabajo espiritual para evitar problemas o pleitos. Hoy encontremos la calma, el equilibrio, recuperemos la ternura y el cariño, actuemos con inteligencia y seguros de nosotros mismos y estemos con disposición de entrega a los demás, que todo lo que va vuelve, siempre, si no es por un lado es por otro. Buena jornada para todos!!



