Ayer fue presentado y dirigió su primera práctica. "Estoy muy contento de asumir. Hoy tengo esta oportunidad gracias a un amigo. Con Pepe tuvimos batallas importantes y es lindo volver a trabajar con él", señaló "Pacha" en su primer día como DT Violeta. "Estamos en una situación difícil, pero no imposible", agregó Basualdo por su parte. Después de consagrarse en las Elecciones del jueves, la segunda presidencia de Alfredo Lista en Villa Dálmine comenzará formalmente el próximo jueves 7. Sin embargo, la flamante Comisión Directiva ya tomó las riendas en el plano deportivo: ayer asistió al entrenamiento, se presentó ante el plantel e introdujo al nuevo cuerpo técnico encabezado por Raúl "Pacha" Cardozo. "Era fundamental que hoy empiece a trabajar el nuevo cuerpo técnico, así contaba con tres días netos de trabajo. Tenemos un montón de proyectos, pero la prioridad es el tema deportivo. Tenemos que salir de esta situación", señaló Lista, quien se ilusionó con que "el cambio de aire" impacte positivamente en el plantel. Incluso, en ese sentido se refirió al partido que el Violeta estará disputando el lunes como local ante Alvarado de Mar del Plata. "Convoco a todos los hinchas a llenar la cancha, porque necesitamos que los jugadores sientan este cambio de aire", manifestó el Presidente electo. Cardozo estará acompañado por Marcos Galarza (ayudante de campo) y tres preparadores físicos: Brian Insfran, Martín Bustos y David Gutiérrez (no sigue José "Pepi" Soto). Y llega al equipo de nuestra ciudad de la mano de José Horacio Basualdo, quien es el nuevo manager deportivo de la institución. "Estoy muy contento de asumir este cargo. Hoy tengo esta oportunidad gracias a un amigo. Con Pepe tuvimos batallas importantes juntos y es lindo volver a trabajar con él. Le agradezco de corazón", marcó "Pacha". El histórico jugador de Vélez Sarsfield recordó su paso por el club en la Temporada 2002/03, cuando integró el equipo de "Los Magníficos" junto al propio Basualdo, Pedro Troglio, Roberto Monserrat y Mario Pobersnik. "Es un gran día para mí. Hace rato que quería estar acá. Pasé como jugador y sé qué clase de club es y qué gente tiene", aseguró. En cuanto al plantel, Cardozo contó que "hace rato" que viene viendo a este Villa Dálmine, porque ve "muchos partidos de ascenso" de distintas categorías. "De a poco voy a ir conociendo a los jugadores en profundidad y encontrando la mejor forma de juego. A mí me gusta ser protagonista en todas las canchas, no le tengo miedo a nadie y sé que me va a ir bien en Villa Dálmine. Pero en tres días tampoco puedo meter mucha mano", remarcó el flamante entrenador. A su vez, "Pacha" no se desentendió de la comprometida situación que atraviesa el Violeta (anteúltimo en la tabla, en zona de descenso): "Tengo experiencia en esto de pelear el descenso. Con el Turco (Omar) Asad lo vivimos en Godoy Cruz y terminamos peleando arriba. Y cuando estuve en Almirante Brown (NdR: en 2019, en su única experiencia como DT en el fútbol profesional), agarré al equipo en zona de descenso y casi lo meto en el Reducido. Así que sé lo que estoy agarrando y cómo hay que trabajar". Además, en su primer contacto con los medios campanenses como DT de Villa Dálmine, también se refirió a cómo trabajará con Basualdo: "Pepe va a estar siempre al lado mío y le voy a consultar todo. Vamos a consensuar mucho y sé que me va a facilitar el trabajo". A su lado, "el Nene" también se mostró "contento por este comienzo" y respaldó a Cardozo: "Pacha es un amigo y siempre me gustó su trabajo. Estamos en una situación difícil, pero no imposible. Vamos a trabajar todos juntos para que Dálmine se acomode. Queremos devolverle la alegría a la gente", cerró Basualdo.

CARDOZO LLEGÓ JUNTO A MARCOS GALARZA COMO AYUDANTE DE CAMPO Y TRES PREPARADORES FÍSICOS.





CARDOZO YA EMPEZÓ A PROBAR ALTERNATIVAS PARA RECIBIR EL LUNES A ALVARADO DE MAR DEL PLATA.





“PACHA ES UN AMIGO Y SIEMPRE ME GUSTÓ SU TRABAJO", SEÑALÓ BASUALDO, NUEVO MANAGER DEPORTIVO DE LA INSTITUCIÓN, QUIEN AYER VOLVIÓ A PISAR EL CAMPO DE JUEGO DE MITRE Y PUCCINI. SIN FACUNDO GÓMEZ De cara a su debut como DT de Villa Dálmine, Raúl Cardozo no podrá contar el lunes con el defensor Facundo Gómez, quien llegó a las cinco tarjetas amarillas ante Estudiantes de Río Cuarto y ahora deberá purgar una fecha de suspensión. En cambio, sí tendrá a disposición a Federico Haberkorn (recuperado de su desgarro) y está en evaluación Juan Pablo Zárate. Con estas particularidades, los primeros indicios que dio ayer "Pacha" sobre la formación que presentaría ante Alvarado el próximo lunes mostraron a Agustín Alberione como posible reemplazante de Gómez (pasaría Gabriel Pusula como marcador central) y a Federico Haberkorn como probable titular en ofensiva junto a Federico Martínez (el DT plantearía un tradicional 4-4-2). Este sábado por la mañana, Cardozo conducirá su segundo entrenamiento al frente del plantel en el predio Héctor Fillopski. NUEVA VICTORIA DE BELGRANO Después de ceder puntos por primera vez como local en la temporada hace dos fechas (igualó sin goles ante Estudiantes de Río Cuarto), Belgrano de Córdoba se reencontró anoche con la victoria en el barrio Alberdi: venció 2-1 a Almagro con goles de Bruno Zapelli y Pablo Vegetti. De esta manera, en su casa, el Pirata suma ahora 10 triunfos y un empate en once presentaciones. Y, al mismo tiempo, en el campeonato, llegó a los 49 puntos, logrando poner nuevamente nueve unidades de distancia respecto a su escolta San Martín de Tucumán. Hoy continuará la 22ª fecha con cinco partidos: Deportivo Riestra vs Nueva Chicago (14.10), Almirante Brown vs Estudiantes de Río Cuarto (15.00), Estudiantes de Buenos Aires vs Agropecuario (18.05), All Boys vs Quilmes (19.10) y Chacarita vs Brown de Adrogué (20.10).