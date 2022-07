Convocados por el periodista Rubén Dusac, Alberto Armesto y Alberto Giordanelli reflexionaron en el Salón Blanco del Honorable Concejo Deliberante sobre "La política en otros tiempos".

"Yo ya había sido Diputado y no sé en qué campaña, estaba pegando un cartel frente al comité. Lo recuerdo como si fuera hoy: Alberto (Armesto) se bajó del auto, cruzó el cantero y a pesar de ser de otro partido, me felicitó porque estaba haciendo el trabajo de un chico que recién empieza en política… Bueno, por un lado eso es la militancia, lo llevás en la sangre; y por el otro, aquel gesto de "Chiche", mínimo si se quiere, es un ejemplo de cómo tenemos que hacer política" señaló Giorda-nelli, abriendo el fuego en una charla en la que ambos panelistas coincidieron en la necesidad de fomentar el diálogo y escucharse más: "Hacer política es un acto de servicio, empujar el carro para que las cosas funcionen mejor. La política tiene que servir para acercar posiciones y llegar a acuerdos, sabiendo que la mirada de un opositor, en definitiva, me interpela y enriquece".

Convocados por el director de la FM Swing, a lo largo de las dos horas de la charla que protagonizaron este último jueves en el Concejo Deliberante, Giordanelli y Armesto coincidieron en la necesaria formación intelectual de los militantes políticos, y fue uno de los principales ejes de sus reflexiones alrededor de la experiencia democrática inaugurada con la presidencia de Raúl Alfonsín en 1983.

"En los bares o en cualquier reunión los jóvenes no hablábamos de otra cosa: de política y de fútbol" señaló Armesto para describir el clima vivido durante la "primavera alfonsinista" y agregó: "Por momentos se me hace difícil explicarle a mis hijos lo que fue la violencia política y la dictadura de los años 70".

Aquí es inevitable no mencionar que el padre de Armesto, ex Intendente de nuestra ciudad y ex Diputado Nacional, fue asesinado frente a sus ojos el 25 de junio de 1973 (cinco días después de la Masacre de Ezeiza) a la salida de la proyección de Juan Moreira en el cine Campana. "Tardé en involucrarme en la política, pensaba que me convocaban por mi apellido. Hasta que Jorge Varela me convenció y me sumé a su gestión como funcionario. Mi vieja no quería saber nada, pero eran otros tiempos: ya nadie se jugaba el pellejo en la calle por ejercer un cargo o militar en política".

Los otros dos ejes que atravesaron las reflexiones de los dos Albertos, el radical y el peronista, fueron la falta de interés de las nuevas generaciones en participar en política, y lo estéril e inconducente de la denominada grieta. "Durante el alzamiento Carapintada de 1987 salimos todos juntos a la calle, había que defender la democracia", recordó Giordanelli y se lamentó: "Aquella esperanza en la política hoy no está clara…".

Abierta la charla ya a las preguntas del público, surgieron respuestas sobre las características del proceso democrático que la Argentina transita hace 4 décadas, y que no escapa a una dinámica regional, incluyendo al "Consenso de Whashington" por ejemplo, o un mundo cada vez más desigual, donde el 2% de la población detenta el 90% de la riqueza del planeta: "Este escenario se está agotando, y que se modifique es tarea de la política", señaló Giordanelli quien además recordó que entre 2003 y 2010, en Latinoamérica, 70 millones de pobres pasaron a ser clase media, mientras que 5 años después, tras un nuevo giro conservador en la región, 40 millones habían caído en la pobreza. Entre otras cuestiones, también definió que la Argentina sigue siendo una maltratada colonia que no puede superar la barrera de la democracia formal y se debe a sí misma más justicia, tanto en términos distributivos y como de Derecho. "La Educación es una de las llaves y está por el suelo. En ese sentido veo un punto de inflexión durante el gobierno de Menem… ni la última Dictadura se atrevió a tanto".

"Si yo pudiera volver el tiempo atrás, seguramente me hubiese comprometido antes y no habría dejado pasar algunos años desde el regreso a la democracia… y como funcionario, tal vez no fue tan así, pero siempre me voy a reprochar no haber escuchado un poco más a la gente. A veces uno, en el fragor de la función pública, resuelve entre papeles y escritorios, ordenanzas y normativas, y pierde el cara a cara con la gente" señaló Alberto Armesto sobre el final de la charla a lo que Alberto Giordanelli agregó: "Una cosa que me puedo reprochar, y es un error que suelen cometer los militantes, es el de haberme dejado tomar demasiado por la estructura. En algunos niveles, el planteo termina siendo más corporativo y se pierde de vista por qué y para qué uno hace política. Entonces, terminás defendiendo o apoyando posiciones que, si no estuvieses dentro de esa estructura, por ahí no validarías. También creo que tendría que haber sido más radical, en el sentido de enérgico a la hora de defender algunas de mis posiciones".