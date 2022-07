LEVE BAJA Por la demanda de dólar ahorro y las importaciones de energía, el Banco Central debió vender US$ 190 millones en el primer día de julio. En tanto, el dólar inició el mes con un aumento de un peso, al cerrar en la punta vendedora en $ 239. Los tipos de cambio financieros operaron levemente en baja, según las principales cotizaciones del mercado. El dólar paralelo acumuló así un avance de $13 en la semana, tras perder ayer un peso, en lo que fue el aumento más importante para este período en un año, además de mantenerse en niveles récord. La brecha cambiaria entre el dólar informal y el tipo de cambio oficial mayorista se ubicó en el 90,5%. En junio, el dólar blue subió $31, lo que representa su mayor incremento mensual en el año, luego de finalizar mayo en los $207. EN AUMENTO La actividad económica de la provincia de Buenos Aires aumentó del 5,2% interanual en el primer trimestre de 2022, el indicador más alto desde el 2018. Por su parte, la producción industrial creció 2,2% en marzo, en comparación con igual mes del año anterior, según informó el Ministerio de Hacienda y Finanzas. El ministro de Hacienda y Finanzas, Pablo López, remarcó que la actividad económica "sumó un nuevo trimestre con variación interanual positiva, que significa más de un año de crecimiento ininterrumpido". "Para observar niveles de actividad como los actuales, es necesario remontarse al primer trimestre de 2018, poco antes de que estallara la crisis socioeconómica durante la gestión anterior", añadió el funcionario bonaerense. López destacó que "los 13 meses de incremento sostenido de la industria son prometedores, ya que tiene una enorme importancia para la provincia, siendo un sector que tracciona tanto a la actividad económica, como al empleo y las exportaciones". SOJA MÁS BARATA El precio internacional de la soja cayó casi 3% en el mercado de commodities de Chicago y cotizó por debajo de los US$ 600. También se registraron bajas en los precios del trigo, mientras que el maíz se negoció en alza. La última rueda de negocios de la semana en el mercado internacional de Chicago arrojó fuertes caídas para los valores de la soja y el trigo. El precio de la tonelada de soja del contrato con vencimiento en julio próximo cayó 2,92% y retrocedió US$ 18,01, a US$ 597,47. Para la Bolsa de Comercio de Rosario, los valores están presionados por suministros estadounidenses mayores a los esperados, y una demanda más lenta de la oleaginosa. En el caso del trigo, el contrato julio registró pérdidas del 4,32%, o US$ 13,75, a US$ 305,45 la tonelada, como consecuencia del informe del Departamento de Agricultura de los Estados Unidos (USDA) que mostró que tanto los stocks como la superficie sembrada del cereal se encontraban alineadas con las expectativas del mercado. El maíz, contrato julio próximo, subió 1,45%, o US$ 4,23, y la tonelada se ubicó en USD 297,08. COMUNICACIÓN Y AGRADECIMIENTO Tras la invasión rusa en tierras ucranianas, el presidente Alberto Fernández mantuvo comunicación telefónica con su par ucraniano, Volodímir Zelenski, desde sus despachos de Casa Rosada, y duró treinta y cinco minutos. La Embajada de Ucrania había elevado un pedido formal para hacer efectiva la comunicación a través de una carta con fecha del 22 de junio, y tras una larga coordinación por cuestiones de horario, se pudo concertar. A su parte, Zelenski publicó a través demn sus redes sociales que agradeció la ayuda humanitaria, la condena a Rusia por la invasión y la suspensión de la membresía rusa en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU. "Hablé con una región importante: América Latina. Hablé con el presidente @alferdezprensa, agradecí la ayuda humanitaria, la condena de la agresión rusa y la suspensión de la membresía rusa en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU", tuiteó el jefe de Estado.