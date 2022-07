» Este artículo corresponde a la Este artículo corresponde a la Edición del sábado, 02/jul/2022 de La Auténtica Defensa. ATE Campana participó del Foro de Formación sindical de la CTA Autónoma







La iniciativa se llevó a cabo el día miércoles en Escobar y contó con la asistencia de diversos gremios de la provincia de Buenos Aires. La Seccional Campana de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) dijo presente en el Foro de Formación sindical que la CTA Autónoma organizó en la vecina ciudad de Escobar. La secretaria general de ATE Campana, Patricia Acosta, destacó no solo la cantidad de convocatoria que tuvo el Foro sino también el amplio abanico de gremios que concurrieron a la cita sindical. "El día 29 de junio la Seccional ATE Campana estuvo presente en la convocatoria al Foro Sindical que organizó 3 Banderas PJ Escobar. Fue un acto multisectorial, contando con la presencia de Sindicatos de CTA y CGT como Camioneros, Asimra , ATE Verde y Blanca Escobar, UOM, Cerveceros Zarate y ATE San Fernando", destacó la sindicalista. El encuentro contó además con la presencia de las seccionales de ATE y CTA Autónoma de Morón, Moreno, Pilar, José C. Paz, San Martín y Tres de Febrero. También estuvo presente Carlos "Beto" Ramil, intendente interino de Escobar. En tanto, el secretario general de ATE y secretario general adjunto de la CTA Autónoma Nacional, Hugo "Cachorro" Godoy, fue el orador principal del encuentro. "Sabemos que es a través del pueblo organizado y con el compromiso de cada actor social y político el camino a seguir, construyendo para alcanzar objetivos en beneficio de los trabajadores. Estamos convencidos de que vamos a seguir convirtiendo en realidades los sueños colectivos", manifestó la secretaria general Acosta. En ese sentido, Hugo Godoy remarcó que «el camino es en base al debate constante con cada compañero y compañera transformado ese sueño de país basado en la soberanía, la producción y el trabajo digno». En el mismo día, también en la localidad de Escobar, se realizó la segunda "Mateada por la Memoria", en donde se puso en valor la militancia de las juventudes de estos tiempos, rememorando cada una de las acciones políticas que "han tenido los y las treinta mil compañeras y compañeros, que resultan importante retomarlas". La jornada contó con el aporte de la historia viva contada por el secretario de Derechos Humanos de la CTA-A Escobar, Alberto Lucero, así como también con la presencia de la secretaria de Derechos Humanos de la Municipalidad de Escobar, María Ochoa, y organizaciones del distrito. «Seguiremos juntándonos para continuar con el debate colectivo recorriendo nuestro municipio, porque creemos que es fundamental visibilizar cada uno de los derechos», aseguraron desde la CTA-A Escobar.



#Adelanto 02/07/2022 · 08:49 Hs.

Sábado 2 de Julio de 2022:

Diario La Auténtica Defensa, versión PDF Campana, AÑO XLV - Nº 1350 - Edición 28 páginas. Publicada en versiones papel, digital (web) y archivo PDF. Edición regular de La Auténtica Defensa en papel, replicada en v... P U B L I C I D A D