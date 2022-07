Alejandra Dip Energía de realización sol, rey de los caminos, maestría espiritual ,amor incondicional, brillo desde el lugar de la humildad, conexión profunda con dios. Oxlajuj- oxlahun- trece deidad de quetzacoatl fin y principio- integración de los opuestos vidas y muerte integra el cielo y la tierra símbolo de realización final Piedra: cuarzo transparente ajpu significa vida, destino, plantas, animales, es el señor, el líder es hunajpu o hunabku ,es el día del sol la luz, la energía del sol sobre la naturaleza, la unidad, la espiritualidad, el bien y el mal, es el señor, la producción, el hogar. Hoy poder estar en el otro, acompasar, (ir al compás), resonar, estar en empatía con el otro. El sol es el amor incondicional, al igual que el perro. Día para trabajar la humildad, estar de ese lado. Día para irradiar a pleno todo lo que hay dentro nuestro, el amor y la conexión con la fuente, con la energía universal, con dios, con la divinidad el 13 nos conecta con el poder integrar todas las cosas en el universo e integrarnos nosotros como una parte más de esa creación, ni mejores, ni peores, ni inferiores, ni superiores, sino como parte de este gran engranaje y nos dice esa energía que todo ya esta realizado en lo profundo, que tu victoria está garantizada y que el objetivo es tu realización y que no tienes nada que temer. Este sol nos conecta con la luz. Y nos muestra que la vida en este cuerpo es solo un pedazo de ese viaje hacia la perfección Día para hacer sutiles todas aquellas situaciones densas por las que estamos atravesando. Hoy dejarnos llevar por lo que sabemos ancestralmente y muchas veces por estar tan mentales, no reconocemos. Ojo con estar egocéntricos, egoístas, dominantes, tan autosuficientes que no nos atrevamos a pedir ayuda por creer que eso es debilidad. En un día sol tenemos que entender que las cosas por algo se dan como se dan, y no pretender que siempre sean a nuestro modo, antojo, capricho. Hoy podemos ser buscados por nuestra capacidad laboral o nuestras habilidades laborales. Acelera todas las cosas que nos hacen llegar a nuestro deseo. Hermoso día para volver a comprometernos, para llevar la espiritualidad desde el cielo a la tierra, desde nuestro interior a nuestro entorno. No temas, no dudes, acepta lo que sucede porque por algo sucede, es parte del aprendizaje, acéptalo con paciencia. Compasivos, tolerantes. aceptar los cambios que se generan en nuestro interior. pongamos un manto de luz, para disolver las trabas que se presenten y sacarnos las tensiones de encima. Brillemos como soles, brillemos contentos, brillemos llenos de amor, brillemos en paz, armonía. brillemos y contagiemos al mundo con nuestro brillo de amor incondicional y nuestra humildad. ¡que así sea! Carpe diem!! si llueve o no llueve el sol siempre está!! alejandradip.blogspot.com.ar // alejandradip@yahoo.com.ar