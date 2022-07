En un impulso artístico le hice un dibujo a alguien que quiero mucho.

Cuando se lo di me agradeció con unas lindas palabras, pero yo esperaba algo más. Lo que en realidad quería, era que me devuelva el gesto haciéndome un garabato. No era muy pretencioso mi deseo: un dibujo por un dibujo, nada más. ¡Qué sé yo!, se me antojó que me regale un dibujo.

Esperaba que me diga, "bueno, ahora yo también te voy a hacer uno" o algo parecido. No sucedió lo que esperaba pero lo entiendo, porque sé que las personas no adivinan la mente. Las personas no leen los gestos que creemos que leen. Por ejemplo: sonreír, tiene miles de lecturas. Uno cree que realiza la expresión correcta y el otro cree que realiza la lectura correcta, pero muchas veces no hay coincidencias.

Y recordé entonces cuando llegó la tía Chichina con una caja de pastelitos a la casa de la Nona. Eran famosos los pasteles de la tía que siempre eludía el secreto de cómo los hacía tan ricos. Ese día nos reunimos en la cocina a tomar mate (éramos muchos), cuando una de las tías me ofreció un mate y me quedé en la cocina. "¿Querés otro?" me dijo. "¡Sí!", le respondí. Y así tomé muchos mates, mientras los otros iban y venían.

Cada vez me costaba más terminar el mate pero hacía un esfuerzo y lo terminaba, demostrando que estaba en perfectas condiciones para tomar otro sin problemas. Mi inocencia infantil quería escuchar: "¡Cómo toma mate este chico!" o "¡Qué buen tomador de mate salió!". Tenía pensado que cuando me dijeran eso, iba a tomar uno más y después me iba a ir al patio a jugar con los demás.

Llegó un momento en que ya no aguantaba ni un sorbo más y la tía me dijo: "¿Querés otro?" "No gracias" le dije, y mi tía me respondió con una amable sonrisa, sin imaginarse lo que pasaba por mi mente.