El Portuario juega este domingo desde las 15.30 horas. Sergio Desilvestri no podrá contar con Rodrigo Hernández, pero recupera a Gonzalo Pulido. Por la tercera fecha del Torneo Clausura de la Primera C, Puerto Nuevo enfrentará mañana como visitante a Real Pilar. El partido se jugará desde las 15.30 horas, con arbitraje de Rodrigo Pafundi. Camino a este encuentro, el plantel Portuario realizará hoy su último entrenamiento de preparación. Para este compromiso, el entrenador Sergio Desilvestri no podrá contar con el mediapunta Rodrigo Hernández, quien fue expulsado frente a Lamadrid en su debut (recibió una fecha de suspensión). En cambio, "el Gato" volverá a tener a disposición a Gonzalo Pulido, quien se perdió el juego ante el Carcelero por haber alcanzado las cinco tarjetas amarillas y podría volver al lateral izquierdo (Maximiliano Carnelutto ocupó su lugar en el último cotejo). Además, el Auriazul llega a este partido con los cuatro refuerzos confirmados, aunque no está confirmado que mañana sean de la partida: Hernández debutó ante Lamadrid, mientras el arquero Joaquín De los Reyes, el mediocampista ofensivo Leonardo Sosa y el atacante Tomás Bellido esperan su chance para sumar sus primeros minutos. INICIA LA FECHA Este sábado se pondrá en marcha la tercera jornada del Torneo Clausura con dos partidos. El de mayor interés para Puerto Nuevo será el que disputarán El Porvenir y Luján desde las 11.00 de la mañana en Gerli. Es que El Porvenir acumula 12 puntos en la Tabla General, apenas dos más que el Portuario, que ocupa la última posición. El otro duelo de este sábado se jugará en Rosario, donde Central Córdoba recibirá a Atlas. En tanto, mañana domingo se enfrentarán: Real Pilar vs Puerto Nuevo, San Martín (B) vs Laferrere, Leandro N. Alem vs Victoriano Arenas, Sportivo Italiano vs Claypole y Midland vs Liniers. La programación se cierra el lunes con Lamadrid vs Argentino (M) y Deportivo Español vs Excursionistas.

SERGIO DESILVESTRI SUMA CUATRO EMPATES EN CUATRO PARTIDOS DESDE SU ASUNCIÓN (FOTO: CARLA BRIGNOLO / PRENSA CAPN)