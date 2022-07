Las Portuarias visitan hoy a Sarmiento de Junín

Desde las 15.30 por la 7ª fecha de la Zona Campeonato. Después de no haber tenido acción el pasado fin de semana (fue postergado el compromiso que tenían con All Boys), el equipo femenino de Puerto Nuevo se presentará esta tarde como visitante frente a Sarmiento de Junín. El encuentro, correspondiente a la 7ª fecha de la Zona Campeonato de la Primera B del Torneo Femenino de AFA, se jugará desde las 15.30 horas en la cancha de Belgrano de Junín. En su última presentación, las Portuarias golearon 7-1 como visitantes a Atlas y cortaron así una racha de cuatro derrotas consecutivas. Por su parte, el Verde también goleó como visitante en su último compromiso: venció 7-2 a San Miguel y consiguió su cuarta victoria en seis fechas. El pasado fin de semana, además, también jugaron: Atlas 1-8 Vélez Sarsfield, Argentino de Rosario 1-2 Belgrano de Córdoba, Claypole 3-1 Argentinos Juniors y Banfield 7-0 Argentino de Quilmes. Con esos resultados, las posiciones de la Zona Campeonato quedaron de la siguiente manera: 1) Belgrano (-1PJ), Vélez y Banfield, 15 puntos; 4) Argentino de Rosario y Sarmiento, 12 puntos; 6) All Boys (-1PJ) y Claypole (-1PJ), 9 puntos; 8) San Miguel, 6 puntos; 9) Puerto Nuevo (-1PJ) y Argentinos Juniors, 3 puntos; 11) Atlas (-1PJ) y Argentino de Quilmes (-1PJ), sin puntos.

EL EQUIPO DIRIGIDO POR NÉSTOR DANIEL GÓMEZ TENDRÁ UN DURO EXAMEN EN JUNÍN.