Breves: Deportivas

DERROTA DE BOCA En el inicio de la sexta fecha del Campeonato 2022 de la Liga Profesional, Boca Juniors perdió anoche 3-0 como local ante Banfield y sufrió su tercera derrota en el certamen (campaña de 3-0-3 hasta el momento). Para este encuentro, el DT Sebastián Battaglia presentó una formación alternativa, teniendo en cuenta que el martes se juega el pase a Cuartos de Final de la Copa Libertadores frente a Corinthians. Además, también anoche, Argentinos Juniors superó 2-1 a Central Córdoba en Santiago del Estero. Con estos resultados, el Taladro (11 puntos) y el Bicho (10) escalaron hasta el tercer y cuarto puesto de la tabla, respectivamente.



HOY, CUATRO PARTIDOS En la continuidad de la sexta fecha del Campeonato de la Liga Profesional, este sábado se medirán: Tigre vs Talleres de Córdoba (15.30), Godoy Cruz vs Colón (18.00), Vélez Sarsfield vs Atlético Tucumán (18.00) y Gimnasia de La Plata vs Defensa y Justicia (20.30). B METRO: NUEVO LÍDER En el arranque de la cuarta fecha del Torneo Clausura de la Primera B Metropolitana, Acassuso venció ayer 3-1 como local a Argentino de Quilmes y se trepó a lo más alto de la tabla de posiciones con 7 unidades. Hoy continuará la programación con cinco encuentros: Dock Sud vs San Miguel, Colegiales vs J.J. Urquiza, Defensores Unidos vs Los Andes, Talleres (RE) vs Comunicaciones y Deportivo Merlo vs Cañuelas. PRIMERA D: FECHA 9 Hoy se disputará íntegramente la novena fecha de la Primera D. Jugarán: Yupanqui vs Argentino de Rosario, Centro Español vs Lugano, Mercedes vs Defensores de Cambaceres, Deportivo Paraguayo vs Sportivo Barracas y Muñiz vs Juventud Unida. El líder es Centro Español (17 puntos) y sus inmediatos perseguidores son Muñiz (13, pero todavía no quedó libres) y Defensores de Cambaceres (12). DEBUTAN LAS LEONAS El Seleccionado Femenino de Hóckey sobre Césped inicia hoy su participación en el Mundial que se desarrolla en España y Países Bajos. El combinado dirigido por Fernando Ferrara se presentará hoy frente a Corea del Sur (13.00), por la primera fecha del Grupo C que también integran España y Canadá. JUEGAN LOS PUMAS Desde las 16.10 horas, el Seleccionado Argentino de Rugby se medirá frente a Escocia en Jujuy en lo que será el debut del australiano Michael Cheika como entrenador de Los Pumas. El XV inicial del combinado nacional estará integrado por: Nahuel Tetaz Chaparro, Julián Montoya, Francisco Gómez Kodela; Guido Petti, Matías Alemanno; Juan Martín González, Marcos Kremer, Pablo Matera; Tomás Cubelli, Nicolás Sánchez; Emiliano Boffelli, Jerónimo De la Fuente, Matías Orlando, Santiago Cordero; y Juan Cruz Mallía. Por su parte, el retornado Agustín Creevy estará entre los relevos. TC2000: SEXTA FECHA Este sábado, en el autódromo Oscar Cabalen de la provincia de Córdoba, se pone en marcha la sexta fecha del Campeonato 2022 del TC2000, que tendrá nuevamente como protagonista al campanense Matías Milla, integrante del equipo Axion energy Sport, que suma tres podios en las últimas tres citas. Hoy habrá una tanda de entrenamientos (10.40) y luego se disputará la clasificación (14.00) y el Sprint (12 giros desde las 17.25). La Final será mañana desde las 11.30 horas.