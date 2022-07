» Este artículo corresponde a la Este artículo corresponde a la Edición del domingo, 03/jul/2022 de La Auténtica Defensa. Primera Nacional:

Después de las Elecciones del pasado jueves comienza un nuevo ciclo con un único fundamental: asegurar la permanencia. El encuentro se jugará desde las 15.00 horas y será el primer partido oficial entre el Violeta y el conjunto marplatense. Este lunes, en el cierre de la 22ª fecha de la Primera Nacional, Villa Dálmine estará recibiendo la visita de Alvarado de Mar del Plata. El partido, que se disputará en el estadio de Mitre y Puccini, se jugará desde las 15.00 horas con arbitraje de Rodrigo Rivero y marcará el inicio de un nuevo ciclo en el club de Mitre y Puccini. Porque será el debut de Raúl "Pacha" Cardozo como entrenador Violeta y porque será el primer compromiso del nuevo proyecto deportivo que tiene como máxima figura a José Horacio Basualdo, quien retornó a la institución como "manager" de la mano de la Comisión Directiva que encabeza Alfredo Lista, flamante presidente electo (asumirá formalmente el jueves, pero ya tomó las riendas de la institución en lo que se refiere al fútbol profesional). Esta situación ha despertado grandes expectativas, especialmente porque el conjunto de nuestra ciudad atraviesa una situación preocupante en lo deportivo: después de haber sumado solo dos puntos en las últimas cinco fechas, el elenco campanense ocupa la anteúltima posición del campeonato y actualmente se encuentra en zona de descenso (36º lugar con 16 unidades). Y ésa será la misión de Cardozo: cambiarle la cara al equipo para comenzar a revertir los malos resultados y salir del fondo de la tabla. Claro está: mucho no se le podrá exigir al "Pacha" en el duelo de mañana. De hecho, todo indica que presentará una formación muy similar a la que Villa Dálmine utilizó el pasado fin de semana en Río Cuarto, donde perdió 4-1 con Estudiantes bajo el interinato de Ángel Moretto. "En tres días no puedo meter mucha mano", ya adelantó el histórico exlateral izquierdo de Vélez Sarsfield en su presentación. Aunque marcó que su principal objetivo es cambiarle "la mentalidad" al plantel y lograr la máxima actitud de los jugadores. "Conmigo, la entrega no se negocia", aseguró. Igualmente, el flamante entrenador haría una corrección táctica y el Violeta presentaría mañana un tradicional 4-4-2. Y sin Facundo Gómez (suspendido por haber llegado a las cinco amarillas), la probable primera formación de Cardozo sería: Alan Sosa; Agustín Alberione, Gabriel Pusula, Fernando Moreyra, Ramiro Arias; Rafael Sangiovani o Valentín Albano, Braian Camisassa, Nicolás Bertochi, Francisco Molina; Federico Martínez y Federico Haberkorn o Nadir Zeineddin. Por su parte, el conjunto de Mar del Plata tampoco atraviesa un buen momento, más allá que su colchón de puntos le permite todavía estar relativamente lejos de la zona roja (se ubica en el 24º puesto con 24 puntos). Sin embargo, ha perdido tres de los últimos cuatro partidos y como visitante no ha obtenido buenos resultados esta temporada (suma una victoria ante San Telmo, tres empates y seis derrotas). Y ello se dio en el marco de una apuesta interesante que hizo al momento de armar el plantel, incorporando varios jugadores de jerarquía para la divisional. Y entre esas figuras que sumó el Torito se encuentra el campanense Nazareno Solís (a préstamo de Boca Juniors), quien mañana no será de la partida frente al club que lo vio surgir, dado que se está recuperando de un desgarro. Igualmente, Alvarado llegará a Campana con la idea de llevarse los tres puntos, teniendo en cuenta que necesita cortar su mala racha y que enfrenta a un conjunto que está en un muy flojo momento. Y allí estará lo más interesante del duelo: en saber qué respuesta ofrecerá Villa Dálmine después del "volantazo" que pegó esta semana, tanto en lo institucional como en lo deportivo.

ALMIRANTE Y CHICAGO NO LEVANTAN Ayer continuó la 22ª fecha de la Primera Nacional con una jornada en la que no jugó ninguno de los equipos que están más comprometidos con la pelea por la permanencia. Sin embargo, se presentaron dos que no están atravesando un buen presente y se siguen cayendo en la tabla. Por un lado, Almirante Brown desperdició una ventaja de dos goles ante Estudiantes de Buenos Aires y sumó un nuevo empate (2-2). De esta manera, la Fragata acumula ahora 14 partidos sin victorias (8 igualdades y 6 derrotas) y con 22 puntos tiene solo seis de distancia respecto a Villa Dálmine. Y por el otro lado, Nueva Chicago cayó 3-0 frente a Deportivo Riestra. Así cosechó su tercera derrota consecutiva (sin goles a favor y ocho en contra), llegó a cinco juegos sin ganar y quedó en la 23ª posición con 24 unidades. En los otros encuentros disputados ayer, Estudiantes de Buenos Aires se recuperó de una racha de cinco partidos sin triunfos (cuatro derrotas) al vencer 2-0 como local a Agropecuario de Carlos Casares. Otro que reaccionó fue Chacarita: cortó una serie de seis encuentros sin victorias al derrotar 2-1 como local a Brown de Adrogué. En cambio, All Boys extendió su gran presente: superó 3-1 a Quilmes a Floresta y llegó a 13 partidos sin derrotas (7 victorias y 6 empates). De esa manera, el Albo trepó ahora hasta la tercera ubicación (suma 38 unidades y está a 11 de Belgrano, que el viernes le ganó 2-1 a Almagro en Córdoba). La programación continuará hoy con diez encuentros: Gimnasia de Mendoza vs Independiente Rivadavia (14.45), San Telmo vs Ferro (15.00), Guillermo Brown vs Defensores de Belgrano (15.00), Flandria vs Deportivo Morón (15.30), San Martín de San Juan vs Sacachispas (15.30), Güemes vs Deportivo Maipú (16.00), Chaco For Ever vs Mitre (16.00), Santamarina vs Tristán Suárez (16.00), Atlanta vs Instituto (17.00) y Atlético de Rafaela vs San Martín de Tucumán (18.30). Mañana lunes se cerrará con Gimnasia de Jujuy vs Deportivo Madryn y Villa Dálmine vs Alvarado (15.00 ambos).

