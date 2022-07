» Este artículo corresponde a la Este artículo corresponde a la Edición del domingo, 03/jul/2022 de La Auténtica Defensa. Primera C:

Puerto Nuevo visita a Real Pilar con la chance de salir del fondo de la Tabla General







El Portuario juega desde las 15.30 horas, sabiendo que puede superar a El Porvenir, que ayer perdió 3-2 ante Luján como local. Por la tercera fecha del Torneo Clausura de la Primera C, Puerto Nuevo enfrentará hoy como visitante a Real Pilar, en un partido que se jugará desde las 15.30 horas, con arbitraje de Rodrigo Pafundi. Para el Portuario es un encuentro que puede tener un valor significativo para el presente del equipo y también para lo que se le viene en las próximas fechas. Es que, por un lado, en caso de vencer al Monarca saldrá de la última posición de la Tabla General, dado que El Porvenir cayó ayer 3-2 en su visita a Luján (los de Gerli tienen 12 unidades, mientras el Auriazul suma 10). Pero, al mismo tiempo, el equipo de nuestra ciudad sabe que no debe "volverse loco" con esa posibilidad, teniendo en cuenta que arrastra una racha de cuatro juegos sin derrotas (todos empates) y que sus próximos dos compromisos serán vitales: por la cuarta fecha recibirá a San Martín de Burzaco (antepenúltimo con 14) y por la quinta visitará a El Porvenir. Por eso, lo más importante para el equipo que conduce Sergio Desilvestri es consolidar el crecimiento que viene mostrando. Claro está: si lo hace con un triunfo que le permita cortar su racha de 15 partidos sin victorias será ideal para afrontar las dos "finales" que tendrá ante San Martín y El Porvenir, sus dos rivales directos en la lucha por la permanencia. Para enfrentar hoy al Monarca, el entrenador no podrá contar con Rodrigo Hernández (expulsado ante Lamadrid), pero sí con Gonzalo Pulido (cumplió su sanción) y con Alexander Meza (recuperado de su lesión). Además, también están disponibles los otros tres refuerzos, aunque solo Tomás Bellido aparece entre los convocados y con chances de ser titular. Es que la probable formación de Puerto Nuevo para esta tarde es: Javier Balbuena; Santiago Ojeda o Maximiliano Carnelutto, Maximiliano Lara, Mario Godoy, Gonzalo Pulido; Kevin Redondo, Emanuel Pentimalli; Tomás Bellido o Enzo Moreno, Enzo Ritacco, Rodrigo Martínez; y Gastón Cueto. La nómina de convocados se completa con Tabaré Benítez, Santiago Tallarico, Kevin Casco, Eliseo Aguirre, Selem Lojda, Alexander Meza, Lucas Cajes, Lautaro Sequeira y Maximiliano Maciel. Por su parte, Real Pilar llega a este encuentro después de un buen triunfo 2-0 sobre Laferrere como visitante. Con esos tres puntos, el Monarca sigue peleando en el lote de equipos que estarían clasificando al Reducido.

MEZA SE RECUPERÓ DE SU LESIÓN Y VUELVE A ESTAR ENTRE LOS CONVOCADOS.



FECHA EN MARCHA Ayer comenzó esta tercera jornada del Torneo Clausura. Por la mañana, Luján venció 3-2 a El Porvenir como visitante (los de Gerli ganaban 2-0 al término de la primera parte, pero el Lujanero dio vuelta el marcador en los últimos 20 minutos y con un gol en tiempo adicionado). En tanto, por la tarde, Atlas derrotó 1-0 a Central Córdoba en Rosario. Hoy, además de Real Pilar vs Puerto Nuevo, también jugarán: San Martín (B) vs Laferrere, Leandro N. Alem vs Victoriano Arenas, Sportivo Italiano vs Claypole y Midland vs Liniers. La programación se cierra mañana lunes con Lamadrid vs Argentino (M) y Deportivo Español vs Excursionistas. EL HISTORIAL Por Gustavo Belsué ENCUENTRO Nº 6. En 5 partidos se registraron una victoria para Puerto Nuevo (en cancha de Villa Dálmine), dos triunfos de Real Pilar (ambos en el estadio Carlos Vallejos) y 2 empates (ambos en carácter de visitante: 2-2 y 0-0). EL RESULTADO DEL APERTURA. El pasado 28 de febrero, por la 3ª fecha, Real Pilar se impuso 1-0 en el barrio Don Francisco con gol de Emiliano Tabone. APOSTILLAS: Puerto Nuevo acumula 4 partidos sin vencer a Real Pilar, con 2 empates y 2 derrotas. EL PARTIDO EN EL RECUERDO: EL ULTIMO ENCUENTRO VISITANTE El sábado 4 de mayo de 2019, por la 29ª fecha del Campeonato 2018/19 de la Primera D, igualaron 0-0 en Pilar, con arbitraje de Gonzalo Pereira. La síntesis de ese encuentro fue la siguiente: REAL PILAR (0): Tomás Sultani; Diego Sosa, Franco Maraia, David Sueldo, Rodrigo Gómez; Nahuel Ríos, Nicolás Fittaioli (Juan Cruz Díaz), Diego Crego (Lucas Villafañe), Agustín López (Matías Pourrain); Emiliano Trovento y Antonio Samaniego. DT: Tomás Arrotea. SUPLENTES: Germán Cheppi, Alexis Flores, Ignacio González y Gastón Aranda. PUERTO NUEVO (0): Leandro Bonet; Nicolás Colombano, Joaquin Montiel, Santiago Correa, Nahuel Banegas; Oscar Peñalba, Kevin Redondo; Nazareno Gómez, Marcelo González (Carlos Tapia), Mauricio Ruiz; y Orlando Sosa (Lautaro Cuenos). DT: Carlos Pereyra. SUPLENTES: Rodrigo Ponce de León, Eliseo Aguirre, Ezequiel Ramón, Cristian Rodríguez y Thomas Solís. AMPLIA DERROTA DE LAS PORTUARIAS EN JUNÍN Cayeron 6-0 en su visita a Sarmiento ayer por la tarde. Por la séptima fecha de la Zona Campeonato de la Primera B del Torneo Femenino de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), Puerto Nuevo cayó ayer 6-0 en su visita a Sarmiento de Junín. De esta manera, las Portuarias cosecharon su quinta derrota en seis presentaciones en esta Fase Ascenso. En cambio, el conjunto juninense logró su quinto éxito en siete partidos. En esta oportunidad, el DT Néstor Daniel Gómez presentó la siguiente alineación titular: Michelle Ribarola; Solange Ferulano, Nancy Ríos, Soledad Medina, Ludmila Sosa; Bárbara Corte, Marisa González, Sabrina Ogrine, Brisa Rodríguez; Karen Ramírez y Micaela Rodríguez. Como relevos estuvieron Valentina Cejas, Brenda Giache, Guadalupe Gómez, Paloma Domenech y Emilse Correa. El encuentro se disputó en el estadio del Club Villa Belgrano de Junín y los goles de Sarmiento fueron anotados por Sofía D´Ambrosio (3), Constanza Díaz (2) y Noelia Varela. Por la octava y próxima fecha, las Portuarias serán locales frente a Argentino de Quilmes en día y horario a confirmar (también esperan por la reprogramación del partido postergado que tienen con All Boys).

