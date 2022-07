Chocó contra una medianera

Fue ayer al mediodía, sobre la esquina de Laprida y Moreno. Una mujer de unos 50 años se descompensó mientras conducía su Volkswagen Up en las inmediaciones de Laprida y Moreno donde terminó subiendo a la vereda e impactando contra una cabina de gas natural. En el lugar se presentó una Unidad de Rescate de Bomberos Voluntarios, quienes vallaron el lugar y trasladaron a la mujer hasta el hospital municipal para que sea asistida. Las actuaciones estuvieron a cargo del Comando de Patrullas, cuyos efectivos dieron aviso a la empresa distribuidora del fluido.

#Dato un VW Up colisionó contra un tapial rompiendo la caja del medidor de gas natural. La conductora se descompensó y perdió el control del vehículo, trasladó SAME. Bomberos móviles 36 y 43 a cargo de Cristian Padula y Adrian Rodriguez repararon provisoriamente el medidor. pic.twitter.com/8akkBGp9UQ — Daniel Trila (@dantrila) July 2, 2022