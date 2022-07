» Este artículo corresponde a la Este artículo corresponde a la Edición del domingo, 03/jul/2022 de La Auténtica Defensa. Comunicado: el Club Siempre Primero







SubComisión de Fútbol, Gestión y Desarrollo Departamento de Fútbol Infanto-Juvenil Club Villa Dálmine Decidimos dar a conocer nuestra situación y todo el trabajo realizado por este grupo, luego de haber finalizado las elecciones en el Club Villa Dálmine, para evitar cualquier intento de politización del tema. Pero es necesario aclarar nuestra posición y nuestro sentir tras casi dos años de trabajo. A mediados del año 2020, un proyecto encabezado por el Lic. Alejandro Molina (Kinesiólogo del plantel profesional desde el año 2004, además de PF), fue aprobado por la CD de ese momento. Se generó entonces la Subcomisión de Fútbol, Gestión y Desarrollo de la estructura Infanto-Juvenil (SCFGD). La componen desde ese momento, Preparadores Físicos, Directores Deportivos, Exjugadores del club, DT´s, Profesionales de diferentes rubros, comerciantes y padres de jugadores. El objetivo fue desde siempre: COLABORAR de manera DESINTERESADA en lo que se pudiera detectar como falencia. A continuación, detallamos parte de lo que se pudo lograr en estos 22 meses de trabajo: - Ayudamos 11 familias de bajos recursos a través de tres Colectas Solidarias. También se gestionó asistencia para la alimentación de 10 juveniles mayores de manera fija y mensual, mediante un Sponsor y recursos genuinos. - Se compraron Materiales Deportivos (Pelotas, conos, vallas, tortugas, pecheras, etc) y Uniformes (remera, short, pantalón largo, buzo y campera) para DTs, PF y Entrenadores de arquero de TODAS las divisiones. - Se adquirieron las cámaras de seguridad con las que cuenta el Predio de Trefila. - Se gestionó y alcanzó un acuerdo con la empresa IFRANET, para brindar el servicio de Internet en el predio. Además, logramos que la empresa extienda sus prestaciones al estadio de Av. Mitre y Puccini, y realizara un desembolso económico al sumarlo también como sponsor en la indumentaria del primer equipo. - Se compró tierra y arena en cantidades sumamente importantes para la construcción de las canchas 3 y 4. Y se pagó la PERFORACIÓN para la puesta en marcha de la bomba de agua de cancha 5. - Se puso en marcha la venta de indumentaria para entrenamiento de todas las estructuras infanto/juveniles. Lo generado, se volcó en el Proyecto en su totalidad. - Se gestionó ante la CD junto al sector de Seguridad del club, la puesta en funciones de Policía adicional para la noche, debido a la incesante cantidad de hechos delictivos sufridos, además de la implementación de Portería en el ingreso del Predio. - Se puso en marcha el Programa de Colaborador Adherente, con el apoyo de más de 40 comercios de la ciudad. - Se generó el SISTEMA DE SPONSOREO del Predio de Trefila, en todo el perímetro de las canchas oficiales y el camino de ingreso. - Entregamos viandas completas para los más de 350 jugadores que cada fin de semana defienden nuestros colores. - Se pudo lograr, por PRIMERA VEZ EN LA HISTORIA, que un médico Traumatólogo asista dos veces por semana al predio para controlar y atender a TODAS las Divisiones Infanto/Juveniles del club. - Generamos recursos para la contratación de un Coordinador Logístico para trabajar en conjunto con el Director Deportivo del Club. - Nos pusimos a trabajar junto al Sr. Héctor Fillopski, gran impulsor de las obras del Predio de Trefila, en la construcción de un GRAN SUEÑO: Un Gimnasio, Salón de Usos Múltiples, Consultorios Médicos, Gabinetes Kinésicos y Sala de reuniones de Coordinadores, en una superficie de 290 mts cuadrados. Obra que está con un avance del 70%. - Generamos un canal propio de Instagram para mantener informados a padres y jugadores, sobre todas las actividades realizadas por ésta Subcomisión (@villa_dalmine_inferiores2022). Todo esto, correctamente documentado y a la vista. Nuestro trabajo siempre se realizó de manera GRATUITA, DESINTERESADA, CON PASIÓN y ENORME SENTIDO DE PERTENENCIA. Un grupo de gente CAPACITADA, no improvisada, RECONOCIDA, RESPETADA Y COMPROMETIDA con la causa. Lamentablemente, no hemos sentido el RESPETO NECESARIO por parte de la máxima autoridad de la institución y de algunos miembros de la CD saliente. En ningún instante. Y la CREDIBILIDAD que nos permitió lograr tantos objetivos no la pondremos en juego bajo ningún concepto. POR NADA, NI POR NADIE. La falta de reconocimiento y el desgaste, nos llevaron a tomar la decisión de no seguir COLABORANDO como hasta este momento. Hay INTERESES, OBJETIVOS y VALORES, que a nuestro entender son los que deberían primar, y no hemos encontrado coincidencias. Por ello hemos decidido, LAMENTABLEMENTE, dar un paso al costado en nuestro aporte. Ninguna otra causa. Mucho menos la política. Nada más lejos. No es lo nuestro. Quienes nos conocen darán fé. Y quienes no, que pregunten quienes somos. Esperamos que nuestro aporte haya servido en algo para la ayuda de los chicos de ahora y de mañana. Ese fue nuestro OBJETIVO siempre. COLABORAR Y SUMAR. Ojala lo hayamos logrado, y en un futuro podamos volver a sumarnos y seguir trabajando por la institución que tanto queremos. 