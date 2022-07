» Este artículo corresponde a la Este artículo corresponde a la Edición del domingo, 03/jul/2022 de La Auténtica Defensa. Opinión:

El "pobrismo" lejos de beneficiar, perjudica a los más pobres











Según el Banco Mundial, los índices de pobreza extrema disminuyeron en el mundo desde 1990; mientras, quienes se atribuyen la defensa de los pobres, rechazan la única solución probada: el capitalismo y el libre mercado. El pasado lunes, durante su discurso en el evento del G7, el presidente Alberto Fernández espetó la infortunada frase: "el problema no es la pobreza, sino el modelo económico que la genera". Si bien se trata de un dirigente político del cual no se puede esperar un contenido ideológico coherente en el tiempo, es fácil deducir -según el contexto- que hace referencia al mentado "capitalismo", aprovechándose además de los últimos datos de pobreza extrema, consecuencia de la pandemia reciente, que difieren del guarismo histórico marcado por una disminución constante desde 1990. Antes de hablar del fenómeno del ‘pobrismo’ es menester aludir a la definición de "falacia", dado que el problema principal al enfrentarse a guerrilleros ideológicos, es lidiar con un tipo de inconsistencia conceptual que puede confundir, incluso a los más instruidos. Peter Belohlavek, en su libro "Trampas de la Mente que inhiben la evolución personal", advierte que las falacias se sostienen en una ética basada en las intenciones y no en los actos; las define como "un círculo vicioso de pensamiento-acción que lleva a la disfuncionalidad, la marginalidad y la autodestrucción de quien la aplica". Se trata de un mecanismo "que es utilizado por ciertas culturas para evitar la responsabilidad de una situación" lo cual ocurre naturalmente cuando se antepone la intencionalidad a la funcionalidad de los hechos en la realidad. El ‘pobrista’, por motu proprio, toma una posición en defensa de los pobres, por la pobreza misma como una necesidad que no busca resolver, sino atender indefinidamente; por lo cual necesita culpables y chivos expiatorios a quienes atribuir todos los males. En el proceso desmerece a quienes dice defender al tratarlos indirectamente de incapaces, promoviendo la inclusión mediante planes del Gobierno, que introducen a las personas en un círculo vicioso, imposible de sortear con el tiempo. Es dable observar que al tratar la temática del pobrismo no estamos hablando de la pobreza per se. Los ´pobristas´ pueden afirmar que la pobreza es producida por el capitalismo y el libre mercado sin inmutarse, cuando los datos empíricos indican que se trata de los únicos sistemas que la humanidad ha conocido con capacidad de producir bienes y servicios generando riqueza en el mismo proceso. Incurren lisa y llanamente en una falacia, y lo hacen impunemente desde un atril o desde una poltrona. Un anti-concepto cuyo objetivo es destruir al concepto mismo "por ser bueno". De hecho, buscan desmerecer al rico por haber conseguido tal condición mediante su esfuerzo y al capitalismo por ser un sistema eficiente de producción, cuya principal bondad es la producción de riqueza. Lo que no se sabe, entonces, es: ¿De qué forma el ´pobrista´ pretende extraer al pobre de su condición de pobreza?. Cuando caen en la cuenta, suelen declamar que lo harían con "más educación". Pero dado que la educación tiene como fin último la inclusión en el sistema laboral y productivo, terminarían haciendo lo contrario a sus posiciones ideológicas falaces: necesitarían promover el trabajo en las fábricas, negocios, y sistemas productivos del ´malvado capitalismo´, para que sus defendidos finalmente tengan una oportunidad de abandonar su condición de pobres... La paradoja en cuanto a educación es obvia: educar a las personas en ambientes que destilan odio al rico, rechazo al individuo productivo independiente y fobia al capitalismo en general, no será una buena base educativa moral. El ´pobrismo´ representa la pobreza mental por antonomasia: una cadena de falacias que sólo conducen a producir como resultado aquello que dicen combatir: la pobreza. Sin contar que, en semejante contexto ideológico, en lugar de educación sólo producirán el peor de los adoctrinamientos en la mente de las personas. Desde el nacimiento de la primera Revolución Industrial la educación ha tenido lugar preponderante en los ámbitos laborales, pero en la actualidad existe el "salario mínimo" y ciertas trabas leguleyas, que impiden contratar de forma temporal, lo cual está obstruyendo a muchas personas la oportunidad de ingresar a trabajos menos remunerados, donde accederían no sólo a un salario de acuerdo a sus capacidades, sino también a una valiosa instrucción que los formaría en un oficio, mejorando y dignificando sus vidas. Descartada la inclusión laboral, por verse impedidos de acceder a puestos de menor remuneración, a muchas personas excluidas sólo les queda aspirar a dádivas o planes que son aprovechados por los "gerenciadores de la pobreza" y los gobiernos de corte populista para llevar agua a su molino, obteniendo réditos electorales o beneficios económicos personales. Para Ayn Rand, toda persona que realmente se preocupe por la pobreza debería hacerse como mínimo un par de preguntas: "¿Por qué algunas naciones se han desarrollado y otras no?. ¿Por qué algunas han alcanzado una abundancia material, mientras que otras siguen estancadas en una miseria infrahumana?". La historia, y la explosión de prosperidad sin precedentes ocurrida durante el siglo XIX, les daría una respuesta inmediata: "el capitalismo es el único sistema que le permite a los hombres producir abundancia, y la clave del mismo es la libertad individual".

Domingo 3 de Julio de 2022:

