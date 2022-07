El martes 5/7 a las 18 hs en UTN Facultad Regional Delta con Juan Manuel Garrido y Pablo Adrián González de "El Gato y La Caja", ciencia en lugares. Hace 40 años que los datos sobre cambio climático nos sacuden sin éxito para avisarnos que la forma en la que vivimos es incompatible con los límites de la biosfera. Ante esta realidad, necesitamos pensar juntos cómo lograr la transición hacia un futuro posible: la energía, la movilidad y la producción de alimentos. Ya sabemos que sin la ciencia no se puede, pero con la ciencia no alcanza… Te proponemos entonces un espacio para hacer ciencia divertida, imaginar, diseñar e implementar la transición ecosocial hacia ese futuro sustentable. ¿Aceptas ser parte del desafío de diseño más grande de todos los tiempos? Pablo González y Juan Manuel Garrido nos guiarán por algunas líneas de pensamiento y acción. Pablo es biólogo, se formó en ciencia, se enamoró del diseño y de ese amor nació Gato. Hoy se dedica a investigar temas complejos y convertirlos en historias que toman forma de charlas, libros y distintos tipos de experiencias digitales. Juan Manuel es diseñador gráfico y desde hace 10 años coquetea con la ciencia. Hoy construye los equipos y los contextos en los que el diseño emerge y florece. Ama los libros y hace cosas. Ambos fundaron "El Gato y La Caja", una plataforma de comunicación científico-cultural que utiliza las herramientas más diversas para insertar en la cultura popular una manera de ver el mundo basada en la curiosidad, el asombro y la evidencia. "Salvar la Biósfera, el desafío de diseño más grande de todos los tiempos" se convierte en una cita más para festejar los 50 años de la UTN FRD y contribuye a los objetivos de desarrollo sostenible 4 Educación de Calidad; 13 Acción por el Clima y 17 Alianzas para lograr los Objetivos. La actividad es gratuita pero requiere inscripción previa en el sitio web de la UTN Facultad Regional Delta www.frd.utn.edu.ar o directamente ingresando en el enlace: https://www.frd.utn.edu.ar/noticias/charla-el-gato-y-la-caja/ La charla se realizará de forma presencial en el Aula Magna de la UTN Facultad Regional Delta (San Martin 1171, Campana) y será transmitida por el canal de You Tube: UTN Facultad Regional Delta