Para SUTEBA Campana, desde "Consejo Escolar están dejando a cientos de chicos sin clases"

El gremio docente denunció que el órgano encargado de la infraestructura escolar "ha recibido partidas de dinero para obras de gas en las escuelas y así garantizar el inicio seguro de clases en las escuelas del distrito, lo que hoy queda en evidencia que no sucedió". Esta semana, el Consejo Escolar de Campana denunció que la empresa Naturgy no estaba realizando las inspecciones necesarias para habilitar el sistema de suministro de gas en distintos establecimientos educativos que se encuentran sin brindar clases. Sin embargo, desde SUTEBA Campana manifestaron que es desde "Consejo Escolar que están dejando a cientos de chicos sin clases". También aseguraron que "hay solo 3 gasistas matriculados para realizar las reparaciones en todas las escuelas de Campana". Según SUTEBA, las siguientes instituciones educativas de Campana están sin clases "hace semanas porque tienen cortado el gas": son la escuela especial 502, las secundarias 1, 2 y 25, las primarias 5, 8 y 15 y el Jardín 916. Además, manifestaron que "otras han presentado otros problemas que dejan algunas dependencias sin gas". "La empresa Naturgy cortó el suministro por pérdidas y distintos problemas en la instalación de gas, evidenciando un retraso en las obras de mantenimiento a pesar de que el Consejo Escolar contaba con los fondos provinciales para realizar los trabajos correspondientes", aseguraron desde SUTEBA. "La desidia e imprevisión de Juntos por el Cambio en el Consejo Escolar permitió que una situación que se podía resolver con tiempo se saliera de control. Hoy hay cientos de chicos sin clases porque el frio no permite el funcionamiento de las escuelas sin gas", fustigó Oscar Martínez, secretario general de SUTEBA Campana. Ante esta situación, el sindicato docente adelantó que volverá "a reiterar por nota su exigencia al Consejo Escolar de establecer plazos concretos e inmediatos para la solución de las falencias en las instalaciones que siguen existiendo e impiden que Naturgy rehabilite el servicio". "El Consejo Escolar de Campana está recibiendo partidas de dinero, pero la ejecución de esas partidas está muy atrasada. La plata está, pero este Consejo Escolar conducido por Juntos por el Cambio (el cuerpo se compone de 5 miembros oficialistas y uno opositor) evidentemente no invirtió o no supervisó las obras como correspondía", expresaron desde el gremio. Y completaron: "Ahora los consejeros oficialistas acusan a la empresa Naturgy por los cortes de gas, sobreactuando una situación que ellos mismos generaron. En realidad la empresa ha hecho lo que corresponde, estas acciones que el Consejo Escolar crítica, protegen a los alumnos y docentes de Campana cortando el gas ante irregularidades, y evitando desastres como la explosión de la escuela de Moreno donde fallecieron Sandra y Rubén". En ese sentido, SUTEBA Campana indicó que "para realizar el mantenimiento y reparaciones en las instalaciones de gas de todas las escuelas de Campana el Consejo escolar cuenta con dos gasistas matriculados que están saturados y sobrepasados en su capacidad de trabajo. El aporte de la Municipalidad de Campana ha sido solo con el servicio de un gasista mas. Ahora en total son tres los matriculados a cargo de las reparaciones y mantenimiento para todas las escuelas del distrito".

Oscar Martinez y Marisa Leiss en una recorrida por las escuelas.



