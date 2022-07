» Este artículo corresponde a la Este artículo corresponde a la Edición del domingo, 03/jul/2022 de La Auténtica Defensa. Breves: Noticias de Actualidad

REMARCADOS Por el cepo recargado, rubros claves de la economía con componentes importados comenzaron esta semana a mostrar remarcaciones de precios y hay faltantes, denuncian comerciantes. Las trabas para las compras en el exterior achican la oferta y golpean a rubros muy dolarizados, sostienen economistas. La industria automotriz es una de las más perjudicadas por las nuevas restricciones para importar. "Pasamos del festival de importaciones al festival de remarcaciones, y ya sufrimos faltantes de mercadería", se quejan importadores. Un concesionario grande de motocicletas denunció haber recibidos listas de precios con subas que llegan al 20%. Una queja similar hizo un fabricante de indumentaria de alta gama. El Banco Central frenó la entrega de dólares para pagar compras de mercaderías en el exterior y luego estableció nuevas restricciones para acceder a las divisas.



MES PIQUETERO Un informe de la consultora Diagnóstico Político indicó que junio tuvo 929 piquetes registrados en toda la Argentina, una cita que no ocurría desde 2009, mientras que el número más cercano fueron los 921 que se dieron en diciembre de 2013.En relación a mayo de este año, los cortes aumentaron el 8%. La gran cantidad de protestas coincidieron con varios eventos que explican el feroz aumento. En primer lugar, las organizaciones sociales de izquierda que encabezaron múltiples cortes en la Ciudad de Buenos Aires y otros puntos del país para cuestionar las medidas del Gobierno. Aunque la novedad de las últimas semanas fueron los piquetes de transportistas por la escasez de gasoil y otros reclamos, llevando a cabo más de 140 bloqueos en distintos lugares del interior del país y en particular la provincia de Buenos Aires. En cuanto a los lugares más afectados, la provincia de Buenos Aires se ubica en el primer lugar con 159, seguida por la Capital Federal (127). Entre ambos distritos concentraron el 31% de las movilizaciones totales. ABSUELTO La Justicia de Córdoba absolvió a Lucas Bustos, quien era el único acusado en el juicio por el femicidio de la turista porteña Cecilia Basaldúa, la turista porteña que fue violada y estrangulada en abril de 2020, en Capilla del Monte. La acusación sobre Bustos, quien actualmente tiene 25 años y afrontó el juicio en libertad, era sostenida por la fiscalía del caso, que pedía cadena perpetua, mientras la representación de la familia no acompañaba esa postura y sostenía que se trataba de "un perejil". Bustos había sido liberado el 10 de junio pasado por disposición del Tribunal de Cruz del Eje, el mismo que decidió su absolución. "No hay ninguna prueba que vincule a Bustos con este hecho", explicó en esa fecha Daniela Pavón, abogada de la familia Basaldúa, tras recordar que los estudios de ADN "no arrojaron ningún patrón genético". "Lo metieron preso con una confesión sin abogados, todo el procedimiento fue anticonstitucional. Ojalá que esto salga y quede un precedente de que se puede cambiar", expresó Daniel, padre de la víctima, antes de la sentencia del juicio por jurado celebrado. VÍCTIMAS DE LA GUERRA La Fiscalía de Menores ucraniana denunció en las últimas horas que al menos 344 niños murieron a raíz de los ataques perpetrados por las fuerzas rusas, en tanto que 640 han resultado heridos desde el comienzo de la invasión a finales de febrero. De acuerdo al informe, la mayor parte de las víctimas infantiles se han registrado en las regiones de Donetsk (340), Kharkiv (185), Kiev (116), Chernihiv (68), Lugansk (61), Mykolaiv (53), Kherson (52), y Zaporiyia (31). Además, se contabilizaron más de dos mil instituciones educativas dañadas. Un total de 215 quedaron destruidas por completo. A principios de junio, en Moscú confirmaron que más de 300.000 niños ucranianos se encuentran ya en su territorio desde el principio de la guerra, en lo que el Gobierno de Kiev considera una "expulsión ilegal" de su ciudadanía.

