Opiniones Ciudadanas:

En los últimos días estamos viviendo como si no fuéramos partes del mundo. ¿Nos interesa la realidad? ¿Las funciones que debemos cumplir como funcionarios, y los que no lo somos, creemos en el juramento "si así no lo hiciere, que Dios y la Patria me lo demande"? Dios va a tener mucho trabajo si va a iniciar tantas demandas como las que se debería, pues de cada acción que realiza un funcionario, hay como mínimo un cincuenta por ciento que no cumple con las obligaciones que le compete. Como en todo hay excepciones, que es lo que confirma la regla.

En mi cabeza resuenan los acordes de un tango cuya letra fue usada como ejemplo de lo que sucedió, sucede y sucederá en la sociedad, que ya no podemos decir del mundo en que vivimos, sino de la Argentina en que vivimos, pues si buscamos en el resto del mundo va a ser difícil lograr tener una igualdad con alguna sociedad y accionar actual como la que hoy tenemos y que otrora decíamos con orgullo "somos argentinos", cosa que hoy hasta nos avergüenza.

Pero la culpa no es del pueblo. Sino de los dirigentes que votó la democracia tanto oficialistas como oposición y también de aquellos que entran por concurso. Los tres poderes constitucionales son los responsables. Las Fuerzas Armadas y de Seguridad solo pueden aplicar las leyes que dicta el Congreso. Todas tienen Auditorías y pueden ser controladas. Pero vamos a pasos agigantados hacia una total anarquía con todas las consecuencias que ello significa. Estamos entrando por el camino de la violencia y la impunidad que no tiene otro final que la destrucción de las instituciones democráticas y el deterioro total de la sociedad, del cual no se sale sin una lucha fratricida. ¿Es posible que quienes tienen la posibilidad y los medios en sus manos para imponer la ley no tengan la visión necesaria para ver más allá de sus narices? Ya tenemos en nuestro suelo grupos terroristas (¿Y la ley antiterrorismo?). Hacemos un escándalo mediático creado, pero permitimos reales actos de terrorismo en nuestro suelo, dejando indefensos tanto a nativos ciudadanos como a indefensos turistas que fueron sorprendidos al ser sometidos a hechos vandálicos encontrándose con total falta de apoyo de quienes deben defender los intereses de la patria. Cuidado, cuando un caballo se desboca no es posible detenerlo sino se tiene mano firme y decisiones rápidas para que no se desmadre (palabra que también podemos usar para la población de un país) la tropilla.

Durante la Revolución Francesa en alrededor de un año (1793-1794) murieron por lo que se reconoce como "la terreur" aproximadamente 40.000 personas.

Durante la dictadura de Franco en España (1939-1975) aproximadamente 500,000 personas perdieron la vida. De ellos, 200,000 murieron como resultado de asesinatos sistemáticos, violencia de las turbas, tortura u otras brutalidades.

El ser humano no está preparado para tener el poder absoluto sobre la vida o la muerte. No está preparado para vivir sin restricciones donde no se respete la igualdad de sus semejantes. Engendra la violencia por la debilidad de no ser eficiente y ante la desigualdad de que alguien lo supera. Apliquemos las armas de la democracia y la regla que todos somos iguales ante la ley. No podemos dejarnos avasallar por la prepotencia enmascarada en la mentira. Los ejemplos de la historia pasada abonan la tierra que tenemos en el presente creando el futuro que nos propongamos. Pensemos en nuestros descendientes.