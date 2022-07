"Con Florentina, en comunidad hacia los hermanos" 3 de Julio de 2022 - Año II - Edición Nº 189 - 128º Aniversario Creación Parroquia Santa Florentina ----- FIESTAS PATRONALES DE SANTA FLORENTINA Parroquia Catedral Santa Florentina invita a la comunidad a participar en la Fiesta Patronal 2022 de Campana TRIDUO A SANTA FLORENTINA Domingo 3 de julio Misas a las 11:00 y 19:00 hs 1er. día - Rosario a las 18:00 hs Lunes 4 de julio 46º Aniversario de la creación de la Diócesis de Zárate - Campana 2do. día - Rosario a las 18:00 hs Misa a las 19:00 hs Marte 5 de julio Misa por el Padre Fabris y todos los sacerdotes fallecidos de la parroquia Santa Florentina 3er. día - Rosario a las 18:00 hs Misa a las 19:00 hs Fiesta Parroquial y del Partido de Campana Miércoles 6 de julio Rosario Luminoso - 18:00 hs Solemne Misa de acción de gracia - 19:00 hs Celebremos juntos estas fiestas y roguemos a Santa Florentina que podamos ser comunidad misionera y participativa. "De Campana abogada divina eres tú del Señor la elegida, tus plegarias oh fiel Florentina nos invaden de paz y de amor. Tú manto extiende sobre este pueblo porque desea tu protección; sé tú la guía, su intercesora y por nosotros ruega al Señor."

Misa concelebrada en el Catedral Santa Florentina



ACTIVIDADES PASTORALES EN LA ISLA Queríamos contarle con gran alegría a la Comunidad de Catedral Santa Florentina que después de un tiempo volvimos a la hermosa Capilla de San Carlos Borromeo, ubicada dentro del paisaje isleño de nuestra ciudad. El pasado sábado 25 de Junio, con un tenue sol naciente, de invierno, con la Fe enviada por el Espíritu Santo, llegamos hasta la Capilla, ubicada a la orilla del Río Carabelas Distrito Campana. Allí nos esperaba, con sus puertas abiertas e imponentes imágenes de Jesús y María, en compañía del canto de los pájaros, el crujir de ramas y el sonido del río. De a poco fueron llegando las familias, niños y jóvenes que se preparan para recibir los sacramentos de la Eucaristía y la Confirmación. Nuestro párroco padre Fernando, celebró misa, acompañado por los seminaristas Jorge y Ricardo quienes animaron el encuentro. María de Los Ángeles, María Teresa, catequistas felices participaron junto a los niños, jóvenes y familias de catequesis de todas las actividades. Al finalizar la misa compartimos un ágape a la canasta con todos los presentes, donde no faltaron, la bendición de los alimentos, canciones y los juegos en familia: escondidas, manchas y futbol al aire libre, hasta que se escuchó el motor y la bocina de la lancha de pasajeros indicando que la jornada había llegado a su fin, era hora de regresar bendecidos y contentos a nuestros hogares transmitiendo testimonio de todo lo vivido para gloria de Dios. Queremos agradecer a las familias de catequesis, a la empresa Papel Prensa por haber colaborado con la limpieza del predio y de la Capilla, a las catequistas que con gran amor, transmiten la buena noticia guiándonos hacia Jesús, al Padre Fernando, a Jorge y Ricardo por habernos regalado su tiempo y su vocación, en el día del Sagrado Corazón de Jesús. Dios los bendiga y nos llene de esperanza para volver a reencontrarnos. GRACIAS, BENDICIONES Analía y Gustavo (Laicos, misioneros de Islas- Campana)

Misa en la Capilla San Carlos de Borromeo



PATRONALES DEL SEMINARIO El 29 Junio se celebró la Fiesta Patronal del Seminario Diocesano "San Pedro y San Pablo" en la Catedral Santa Florentina Sacerdotes de toda la diócesis concelebraron con nuestros obispos Pedro y Justo la Santa Misa en conmemoración de los Santos Patrones. En su homilía, Mons. Laxague decía que: la palabra Seminario suena a sembrar en latín. Jesús quiere sembradores, cuando dice la mies es mucha pero poco los trabajadores. Pero además aclara, el sembrador no es el que cosecha, otros cosecharán. Sepan los seminaristas que se están preparando para sembrar la palabra de vida, la semilla de verdad, la semilla que va a dar frutos si es recibida en un corazón abierto que escucha, que medita y que ama lo que escucha, en consecuencia, los frutos no dependen de nosotros. A continuación, nuestro Padre Obispo procedió a la admisión a las Sagradas Ordenes de los seminaristas: Marcos Durañona, Franco Damián Ceballos y Alejo Stocchetti, que estaban acompañados por numerosos familiares y amigos. Los festejos continuaron en el Ateneo con un ágape fraterno. Rezamos por todos los seminaristas para que perseveren y sean fiel a su SI.

Homilía de Mons. Laxague en el día del Seminario diocesano



X ENCUENTRO MUNDIAL DE LAS FAMILIAS El 24 de julio-en el primer acto del X Encuentro Mundial de las Familias el del Después del testimonios de cinco familias de distintas partes del mundo, el Papa Francisco pronunció un discurso dedicado a la belleza de la vida familiar, donde marcó los siguientes pasos: hacia el matrimonio, para abrazar la cruz, hacia el perdón, hacia la acogida y hacia la fraternidad. Al referirse al primero de los pasos, expresó la necesidad de que las parroquias se conviertan en "comunidades que sostienen a todos con los brazos abiertos". ¡Es indispensable! porque cada familia con sus aciertos y problemas de hecho es una pequeña iglesia". Además, recordó que el Bautismo y el Matrimonio son "la ayuda concreta que Dios nos da para no dejarnos solos, porque nosotros no nos bastamos". El matrimonio es un regalo, no "una formalidad que hay que cumplir. Uno no se casa para ser católico "con la etiqueta", para obedecer a una regla, o porque lo dice la Iglesia; uno se casa porque quiere fundar el matrimonio en el amor de Cristo". "Ánimo, pues, ¡la vida familiar no es una misión imposible!".

El Papa Francisco en el Festival de las familias en el aula Pablo VI