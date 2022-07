T.I.S.O. Tratamiento Integral de Sobrepeso y Obesidad Entender qué significa ser diagnosticado con Obesidad es el primer paso en el camino del tratamiento de esta enfermedad. Cuando un paciente llega a nuestro consultorio de Tratamiento Integral del Sobrepeso y la Obesidad (T.I.S.O) realizamos una evaluación clínica, cardiológica y nutricional. No es simplemente indicar un plan alimentario o una dieta de moda, ayuno intermitente, keto, etc. Definir Obesidad según la OMS es una enfermedad con acumulo anormal o excesivo de grasa perjudicial para la salud, lo cual se valora mediante el IMC índice de masa corporal PESO/talla2 valor normal hasta 24.9 kg/mt2 , ENTRE 25 Y 30 SOBREPESO Y MAYOR A 30 OBESIDAD., pero estos son solo números .Hablar de obesidad es hablar de Enfermedad con consecuencias en todo nuestro organismo y con controles de por vida. Pensemos que venimos de un mundo donde nuestros antepasados debían "comer hoy para reservar hasta que se consiguiera otra presa" por lo que el gen del ahorro ya lo tenemos seteado en nuestros cerebros! Somos acumuladores por herencia. Siempre se habla de Obesidad como en forma estereotipada, física , el impacto emocional que implica pero no desde el punto de vista de la salud integral y sus consecuencias. Por ello hoy les queremos contar sobre cómo nosotras tratamos esta pandemia silenciosa. El consultorio T.I.S.O implica tratar a partir del peso, la talla, los valores de laboratorio y los estudios cardiológicos complementarios, uno puede valorar el grado de sobrepeso del paciente y las comorbilidades, es decir las enfermedades asociadas como diabetes, hipertensión, hipercolesterolemia, hipertrigliceridemia, insulinorresistencia, entre otras, y así definir en conjunto con el paciente el abanico de posibilidades a la hora del tratamiento. En la actualidad los pilares del tratamiento siempre incluyen el cambio del estilo de vida, es decir organización en la alimentación y ejercicio físico. No hablamos de dieta puntualmente ya que sabemos que el paciente con sobrepeso u obesidad llegó a este diagnóstico dado su entorno, la mala planificación a la hora de pensar en las comidas diarias, la falta de horarios para las mismas y el sedentarismo, por lo tanto lo primero que hay que hacer es lograr ir modificando de a poco ese estilo de vida que lo llevo al diagnóstico. Los planes de alimentación deben estar basados en los gustos, horarios y posibilidades económicas del paciente. Para ello apoyarse en un equipo de trabajo transdisciplinario como el que desarrollamos en CMR es fundamental a la hora de lograr los objetivos. Los esperamos!

Dra. Cecilia Lopez y Lic. Irina Reboni



