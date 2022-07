Perdió 96-76 ante el líder del Torneo. La fecha se cierra mañana, cuando el Boat Club enfrente a Ingeniero Raver en Los Cardales. Por la 12ª fecha de la División A del Torneo Oficial de Primera División de la Asociación de Básquetbol de Zárate-Campana (ABZC), Ciudad de Campana cayó 96-76 como visitante frente a Independiente de Zárate. De esta manera, el conjunto Tricolor cosechó su tercera derrota consecutiva y sigue sin poder ganar en lo que va de la segunda rueda del certamen. En cambio, el Rojo mejoró su récord a 9-1 y lidera la tabla de posiciones. El viernes por la noche, en el gimnasio Omar Olguín de la calle Independencia de la vecina ciudad, los dirigidos por Oscar Comelli marcaron diferencias en los primeros dos cuartos, apoyados en la efectividad de los juveniles Santino Mazzuchelli (quien este año fue parte de la Preselección Argentina Sub 18) y Thomas Muraca (recientemente disputó el Torneo Federal para Atlético Pilar). En tanto, en esa primera parte, al CCC le costó despegar ofensivamente, dado que sus principales goleadores no estuvieron cómodos durante ese tramo (Francisco Santini anotó 6 puntos, Luis Díaz sumó solo 5 libres y Matías Nieto aportó tres dobles en el segundo período). En el arranque del tercer cuarto, con triples de Santini y Mariano Rubin, Ciudad de Campana logró achicar la brecha que se había abierto en el primer tiempo y parecía meterse nuevamente en partido, pero no pudo sostener el buen momento y el Rojo recuperó la diferencia para llegar a los diez minutos finales con la tranquilidad que le daban los 17 puntos de ventaja en el tablero. En otros encuentros de esta 12ª fecha, Atlético Pilar superó 91-78 como local a Honor y Patria de Capilla del Señor, mientras Defensores Unidos derrotó 91-86 a Central Buenos Aires en Villa Fox. La programación de esta jornada se cerrará mañana lunes, cuando el Campana Boat Club visite a Ingeniero Raver de Los Cardales en un duelo que definirá qué equipo salta a la tercera posición que todavía ostenta el CCC Actualmente, la tabla se encuentra de la siguiente manera: 1) Independiente (9-1), 19 puntos; 2) Honor y Patria (8-3), 19 puntos; 3) Ciudad de Campana (6-5), 17 puntos; 4) Atlético Pilar y Boat Club (6-4), 16 puntos; 6) Ingeniero Raver (5-5), 15 puntos; 7) Central Buenos Aires y Defensores Unidos (3-8), 14 puntos; 9) Deportivo Arenal (1-9), 11 puntos. Por la 13ª y próxima fecha, Ciudad de Campana será local ante Arenal, mientras el Campana Boat Club recibirá a Defensores Unidos. Además jugarán: Honor y Patria vs Independiente y Central Buenos Aires vs Atlético Pilar. SÍNTESIS DEL PARTIDO INDEPENDIENTE (96): Tobías Cristaldo (13), Thomas Muraca (19), Bruno Carugatti (10), Santino Mazzuchelli (27) y Ezequiel Martínez (7) (FI) Franco Pracchia (2), Tomás Ríos (7) y Franco Marrone (13). DT: Oscar Comelli. CIUDAD DE CAMPANA (76): Dante Díaz (5), Francisco Santini (22), Matías Nieto (14), Mariano Rubin (16) y Juan Pablo Horst (4) (FI) Luis Sebastián Díaz (16), Pablo Aguilera (2) y Thiago Guevara (8). DT: Martín Trovellesi. PARCIALES: 22-16 / 25-15 (47-31) / 25-24 (72-55) / 24-21 (96-76). GIMNASIO: Independiente de Zárate. JUECES: Joaquín Albertinsky y Ezequiel De la Peña.



MARIANO RUBIN SUMÓ 16 PUNTOS PARA EL TRICOLOR.