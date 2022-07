Nuestro E-mail: rincontuerca@ubbi.com Días atrás se realizó un homenaje al periodista Jorge "Tití" Rodríguez por sus 30 años abocado a difundir el "mundo tuerca" de Campana y la región, logrando que las diferentes categorías y pilotos tuvieran su lugar en los medios, llámese radio, diario y televisión. Ciclomotores, Picadas, Autos, Karting, Motocross, Enduro, Rally, Jeep cuatro por cuatro, las Cupecitas con sus carreras de regularidad, los encuentros de autos antiguos, y Fórmula, entre otras propuestas vinculadas a este deporte con tanta pasión para los argentinos estuvieron en sus informes. Esto hizo que pilotos y preparadores de nuestra ciudad encabezados por hermanos Raina y Villaberde, Hugo Mauro, e integrantes del club Primer Automóvil Argentino Manuel Iglesias decidieran brindarle ese homenaje que contó con un importante caudal de protagonistas quienes estuvieron esa noche para darle un reconocimiento, agasajarlo y agradecerle por tantos años junto a ellos. Lo concreto es que dentro de este contexto, se pudo reunir una suma de dinero que ante la sugerencia de propio "Tití". Ese dinero que se recaudó fue para colaborar con el Hogar de Niños Nuestra Señora de Lourdes, ubicado en el barrio Obrero, y el Jardín de infantes Manuel Iglesias, del barrio Lubo, lo cual fue tomado muy bien por todos los asistentes al agasajo. Los mismos dejaron su testimonio ante el homenaje que le brindaron al periodista de nuestra ciudad especializado en el Deporte Motor: "Nosotros estamos agradecidos por todo lo que nos acompaña desde si lugar, siempre preguntando como nos fue en la carrera, es un amigo para todo mi familia" Marcelo López. "Es increíble nosotros estamos en una categoría de ciclomotores y él nos brindó a cambio de nada la posibilidad de que la gente se entere de todo lo que hacemos, no discriminó nunca a nadie y lo importante para los chicos es verse en television, en radio, con notas en el diario y se lo debemos a él, se merece este reconocimiento" Duilio Ciaponni. "Desde que corría en la formula Renault siempre nos acompañó, toda mi carrera como corredor por esto con Villaberde y Mauro queremos hacer este homenaje, un capo en lo suyo" Mariano Raina. "Es un tipo pintoresco con mucha capacidad para manejarse en nuestro deporte, a mi más de una vez me publicó información que no sé cómo se enteraba y lo quiero mucho porque siempre tuvo buena onda al hacer su trabajo" Hernán Degiaccobi. "Esto se lo re contra merece y no nos olvidemos que es un gran relator de automovilismo y un cuatro por cuatro en esto de trabajar en el automovilismo" Leonardo Domínguez. "En mi caso corrí un año solo en Karting y tuve la suerte de ganar ese campeonato, hace varios años y la nota en ese momento me la hizo "Tití" y ahora le hace notas a mis hijos felicitaciones por poder hacerle este homenaje" Diego Panetta. "Puede parecer extraño lo que voy a decir pero hace muchos años que este momento se lo estaba debiendo el automovilismo zonal. Esto arrancó en los boxes de Paraná con Raina y Mauro y por suerte todos los pilotos nos acompañaron" Pablo Villaberde. "Cuando se llega a tener una trayectoria como esta, con tantos años difundiendo lo nuestro con 24 años todos los domingos en el diario con el Rincón Tuerca, no cabe duda que estamos frente a un profesional que hoy estamos desde nuestro lugar agradeciendo su trabajo" Sebastián Abella. "Sin duda que le debíamos este reconocimiento porque es un amante de lo que hace. A mí me hizo nota en las picadas, como piloto y ahora como trabajador en un equipo de competición" Mariano Giozzi. "Es un distinto en esta profesión. Disfruta lo que hace, esta súper informado y tiene algo increíble: vos podés estar corriendo en cualquier lugar del país ese fin de semana y te llama para saber cómo estás. Es muy copado el "Tití", por muchos años más" Germán Henze. "En mi caso empezó haciéndome notas a mí, y después continuó con mis hijos. Siempre con el respeto que le pone a su trabajo y con el entusiasmo que le conocemos. En su momento le hizo una nota hasta a la "Gallega", mi señora. ¿Quieren que diga algo más? es un capo" Antonio Toledo. "Tiene un humor muy lindo y esa experiencia que cuando te hace una nota te pone en una situación muy particular porque te lo hace fácil, te sentís cómodo y te puede preguntar lo que quiere y terminamos contándole con alegría" Sandro Ariu. "No podía dejar de estar. Siempre digo que "Tití" es un buen periodista. A mí me acompañó en mis carreras con el remo y logré un amigo. Ahora, con mi hijo que anda con el jeep, también le hace notas. Gran persona" Javier Murillo. "No es casual que tenga tantos años en este palo. Es muy inteligente y tiene mucha memoria, eso lo potencia. A mí me encanta verlo hacer notas porque te lleva para donde él quiere y no te das cuenta…" Damián Toledo. "Por razones laborales no pude estar pero en la carrera me dijeron de este homenaje y no dudé en mandarle un saludo a "Tití", quien tiene que ver con mis comienzos porque me dio sus conocimientos con la parte publicitaria y difusión, con la "Rusa" mi señora. Sin duda se merece este lindo momento" Luis Belloso. "A Jorge le debíamos este homenaje. Trabajó muchos años junto a mí en la categoría ALMA y allí también mostró lo suyo. Orgulloso de poder haber estado en su reconocimiento porque es buena persona y amigo" Jorge Clerici. "Siempre fue y es un personaje muy especial, tiene la particularidad de que hace una nota y te ayuda para que salga bien. Y cuando te olvidaste de agradecer a un sponsor, él te lo hace recordar… un distinto, único "Tití". Juan Muñoz. "En casa todos lo queremos mucho porque tiene esa forma tan linda que trasciende lo del piloto: te habla de tu familia. A mí siempre me recuerda que si mi vieja nos hizo las empanadas para ir a las carreras, viene al taller y le hace notas a los chicos del equipo, porque sostiene que ellos también son parte de esta historia y se lo merecen, increíble" Juan Sbarra. "Estoy contento porque se pudo hacer, se lo merecía. Tiene un muy buen humor: a mí siempre me dice que soy un campeón sin apellido… Lo curioso es que dejé de correr y cuando intentaba volver ya me hizo una nota. Está siempre detrás de nosotros" Hugo Mauro. "Nosotros en casa tenemos un cariño muy especial con "Tití". Me hizo notas y siguió a mis hijos corriendo en auto o en karting. Cuando corría con la cupecitas y gané, el mismo día vino y me hizo una nota. Con Oscar Roca decíamos que este homenaje es lo menos que le podíamos hacer" Néstor Rodríguez. "Hay que conocerlo y trabajar con "Tití" para saber qué clase de persona es: un gran compañero que nunca te va dejar de pie. Hace mucho que trabajo con él como camarógrafo y es increíble lo que se preocupa para que todo salga muy bien. Aprendí mucho junto a él y tiene un perfil bajo que a veces le juega en contra, pero es así: te hace sentir importante para lo que uno realiza. Se lo merecía, a mí me puso muy contento" Miguel Adum (Camarógrafo). "Nadie que corra en Campana debe haber dejado de tener a "Tití" hablando de sus actuaciones. Muchos años en algo que a su manera lo vive y lo comparte con la sociedad, se merecía este agasajo" José Domínguez. "Es increíble "Tití". Estámos en la costa atlántica corriendo y me entra una llamada para saber cómo veníamos, en cual etapa andaba. Nunca vi alguien igual. Esto que hacemos es poco porque es un monstruo en lo suyo" Enzo Valle. "Un día hablando me propuso darme información de automovilismo para pasar en Juego Limpio, mi programa de radio. Desde entonces ya pasaron diez años con un material increíble que te deja pensando. También conocí a una persona intachable, este es de los tipos que te ven tirado en la ruta y para. A mí en un momento complicado de mi vida estuvo hasta el último momento y lo más curioso que le pregunté que valor tenía tanta información y se me enojó. Es un grande para nuestro medio, me sentí orgulloso de poder hacer la conducción de este homenaje" Sandro Fiore (Periodista). "Es verdad como él lo dice. Comenzó conmigo hace muchos años y realizamos producciones muy lindas en diferentes propuestas del deporte. Luego se decidió por el automovilismo y está claro que no se equivocó. Merecido homenaje" Rubén Carneiro (Periodista). "Nunca me puedo olvidar de las notas con "Tití". Salías primero o último él te hacía la nota igua. Además conoce todo, el nombre de tu señora, se acuerda de cualquier tema que tenga que ver con este deporte, es un gran relator en las carreras. Es muy lindo esto que se hizo, brindo por tan hermoso momento" Fabio Florentín. "Cuando avisaron de este homenaje me puse muy contento. "Tití" es merecedor de este reconocimiento. ¿A quién no le hizo una nota corriendo en Campana? Se lo merece" Marcelo Trappani. "Nosotros en nuestra zona no tenemos a nadie del nivel de "Tití". Un personaje que conoce el medio donde se mueve, es muy respetado y querido como nadie. En Zárate lo queremos mucho y toda mi familia tiene un cariño muy especial por él, por esto quise estar en este homenaje" Diego Lacognata. Son muchos los testimonios que se podrían seguir sumando. Aquí publicamos sólo algunos de los que expresaron su pensamiento hacia este periodista que se ganó un lugar del cual naide duda. "Se realizó el homenaje y se colaboró con entidades de la ciudad, en definitiva para serles sinceros: los pilotos se lo propusieron y sin dudad ellos, los pilotos, lo lograron", señaló "Tití" Rodríguez.

La noche del agasajo a “Tití" Rodríguez estuvo plagada de testimonios y recuerdos.





El Jardín de infantes Manuel Iglesias, del barrio Lubo.





El Hogar de Niños Ntra. Sra. de Lourdes, ubicado en el barrio Obrero,