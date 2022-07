Igualó 0-0 como visitante ante Real Pilar y cosechó su quinto empate consecutivo. Ahora se le vendrán dos encuentros decisivos en su lucha por la permanencia: primero recibirá a San Martín de Burzaco y luego enfrentará a El Porvenir en Gerli. Por la tercera fecha del Torneo Clausura de la Primera C, Puerto Nuevo igualó 0-0 como visitante frente a Real Pilar en un partido que se disputó el último domingo en el estadio Carlos Barraza. De esta manera, el Portuario cosechó su quinto empate consecutivo, una racha que coincide con el ciclo de Sergio Desilvestri, quien asumió como entrenador en el duelo ante Laferrere. Desde entonces, el conjunto de nuestra ciudad no ha perdido. Claro está: tampoco ha ganado y llegó a 16 partidos sin triunfos. Pero, teniendo en cuenta la gran cantidad de derrotas sufridas en el Apertura (12), la seguidilla de igualdades es un cambio en los resultados. Incluso, le ha permitido al Auriazul descontar puntos en el fondo de la Tabla General: actualmente suma 11 y se encuentra a uno de El Porvenir (12) y a tres de San Martín (14). Justamente, estos dos equipos serán sus próximos rivales: el domingo recibirá la visita del conjunto del Burzaco por la cuarta fecha de este Torneo Clausura y luego se presentará como visitante ante el elenco de Gerli. Con ese futuro inmediato por delante, el empate que Puerto Nuevo se trajo de Pilar es positivo para llegar a estos desafíos sin la carga negativa que implica una derrota, más allá que las urgencias siguen siendo las mismas. EL PARTIDO Ante el Monarca, Desilvestri mantuvo el esquema 4-2-3-1, más allá que presentó tres cambios en el once titular: Gonzalo Pulido (cumplió su sanción) ocupó el lateral izquierdo y Maximiliano Carnelutto pasó al derecho (salió Santiago Ojeda); mientras el regresado Alexander Meza (se recuperó de su lesión) y Enzo Moreno ingresaron por Rodrigo Hernández (suspendido) y Enzo Ritacco. La cobertura de las bandas en una cancha de amplias dimensiones y en buen estado era un desafío para el Portuario. "Habíamos trabajado para tener mayor y mejor tenencia del balón y poder controlar el ritmo de juego", explicó Desilvestri en diálogo con LAD. Sin embargo, al equipo le costó adueñarse de la pelota y por momentos debió defenderse con mucho espacio por cubrir. Aunque Real Pilar tampoco se lo llevó por delante y no pudo generar situaciones muy claras de gol. De hecho, la acción ofensiva más recordada del local en la primera parte resultó el aparente penal que Rodrigo Pafundi no sancionó por mano de Mario Godoy (se barrió dentro del área y se terminó llevando la pelota con la mano ante el enganche de Mauricio Carrasco). Por eso, lo mejor de los 45 minutos iniciales fue un remate cruzado de Alexander Meza que se fue muy cerca del palo izquierdo del arquero Pablo Adasme. En la segunda mitad, el Monarca intentó empujar más, sobre todo con el ingreso de Santiago Tossi para jugar el mano a mano contra Gonzalo Pulido. Y exComunicaciones llegó incluso al gol, pero su tanto fue invalidad por offside de Carrasco, quien había peinado el balón para habilitarlo. El local generó mejores opciones en el complemento: Cordeviola lo perdió abajo del arco tras un centro atrás de Carrasco y un cabezazo de Miguel López desde buena posición fue respondido con firmeza por Balbuena. Pero en ese empuje, Real Pilar fue dejando espacios atrás. "Sabíamos que ellos se podían desordenar", contó Desilvestri. Y a medida que creció el trabajo de Redondo en la mitad de cancha, Puerto Nuevo se animó y casi lo gana. Sobre todo con el ingreso de Ritacco, quien ganó las espaldas de la última línea y ante la desesperada salida de Adasme tocó al gol desde la puerta del área, pero sin la fuera necesaria, permitiendo que Otermín despeje sobre la línea. Y en los minutos finales, como ante Berazategui, el Portuario no tuvo claridad para desnivelar en los metros finales ante la aparición de espacios (Lojda no pudo ganar en el mano a mano en tres oportunidades sobre la derecha). Por eso, el 0-0 se mantuvo firme hasta el pitazo final de Pafundi. "Nos está faltando concretar las situaciones para obtener los tres puntos y salir de esta seguidilla de empate. Y yo creo que si lo logramos vamos a pelear arriba en el Clausura, porque una cosa nos va a llevar a la otra", manifestó Desilvestri. "Mejoramos en muchos aspectos, pero todavía nos falta. El primer objetivo era cortar con las derrotas y creo que lo hemos conseguido. Y también notamos que el equipo está fuerte mentalmente. Ahora necesitamos ganar", agregó el DT Auriazul. Sin embargo, lo dicho: el punto resulta valioso para Puerto Nuevo, sobre todo por las derrotas de San Martín y El Porvenir, sus próximos dos rivales. "Son dos partidos fundamentales y pueden significar un golpe anímico muy importante. Pero hay que marcar dos cosas: así como son una final para nosotros, también ellos lo afrontarán de esa manera; y por el otro lado, ganar estos encuentros no asegura nada, porque después queda mucho camino por delante", cerró el entrenador Portuario en su diálogo con LAD.

EMANUEL PENTIMALLI VOLVIÓ A COMPARTIR EL CENTRO DEL CAMPO CON REDONDO (FOTO: CARLA BRIGNOLO / PRENSA CLUB ATLÉTICO PUERTO NUEVO).



SÍNTESIS DEL PARTIDO REAL PILAR (0): Pablo Adasme; Gerardo Pérez, Ariel Otermin, Juan José Rodríguez, Darío Leguiza; Miguel López, Nahuel Ríos, Nicolás Fittaioli, Mauricio Carrasco; Diego Crego y Manuel Cordeviola. DT: Tomás Arrotea. SUPLENTES: Lucio Chiappero, Sergio Ocampo, Mathias Crocco, Federico Coronel, Santiago Tossi, Mauro Cáceres y Emiliano Tabone. PUERTO NUEVO (0): Javier Balbuena; Maximiliano Carnelutto, Maximiliano Lara, Mario Godoy, Gonzalo Pulido; Emanuel Pentimalli, Kevin Redondo; Alexander Meza, Rodrigo Martínez, Enzo Moreno; y Gastón Cueto. DT: Sergio Deslvestri. SUPLENTES: Tabaré Benítez, Santiago Tallarico, Kevin Casco, Enzo Ritacco, Tomás Bellido, Selem Lojda y Maximiliano Maciel. GOLES: no hubo. CAMBIOS: PT 10 Ocampo x Rodríguez (RP). ST Tossi x Leguiza (RP), 10m Ritacco x Moreno (PN), 22m Casco x Meza (PN), 26m Tabone x Fittaioli (RP), 33m Crocco x Otermín (RP) y Coronel x Cordeviola (RP), 40m Lojda x Martínez (PN) y Maciel x Cueto (PN). AMONESTADOS: Crego (RP); Godoy (PN). CANCHA: Carlos Barraza. ÁRBITRO: Rodrigo Pafundi. TRES FECHAS, TRES LÍDERES El empate 2-2 de ayer de Deportivo Español frente a Excursionistas cerró la tercera fecha del Torneo Clausura con tres líderes, todos con 7 puntos: el Gallego, Atlas (que el viernes había superado 1-0 a Central Córdoba en Rosario) y Luján (que perdía 2-0 con El Porvenir hasta los 25 del ST y lo terminó ganando 3-2 en el adicionado). Sin embargo, hay un equipo con puntaje ideal: Argentino de Merlo venció ayer 3-2 como visitante a Lamadrid y sumó su segunda victoria consecutiva (había quedado libre en la primera fecha). Los demás resultados de esta tercera jornada fueron: San Martín 0-2 Laferrere, Leandro N. Alem 0-0 Victoriano Arenas, Sportivo Italiano 2-1 Claypole y Midland 1-1 Liniers. Por la cuarta fecha, Puerto Nuevo recibirá a San Martín y, además, también jugarán: Excursionistas vs Midland, Atlas vs Deportivo Español, Claypole vs Central Córdoba, Victoriano Arenas vs Sportivo Italiano, Luján vs L.N. Alem, Laferrere vs El Porvenir, Argentino (M) vs Real Pilar y Berazategui vs Lamadrid.