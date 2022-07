La paritaria metalúrgica en la centralidad de los congresos de UOM

El Secretario General, Abel Furlán, desembarcó en Paraná, Entre Ríos, continuando con los cónclaves regionales a lo largo de todo el País. Cerca de las bases, el dirigente pidió al Gobierno acompañamiento en la lucha contra la puja distributiva, mientras la contraoferta realizada por los empresarios no cumplió con las expectativas del sector. En medio de la reapertura de paritarias en el sector metalúrgico, el Secretario General de la UOM, Abel Furlán, encabezó en Paraná un nuevo Congreso Regional de Delegados, donde la discusión por una mejora salarial fue tema prioritario para los trabajadores. "No vinimos a representar trabajadores pobres. No vinimos a representar la desesperanza. Vinimos a representar trabajadores dignos, con sueños y con la posibilidad efectiva de realizarlos" sostuvo Furlán, quien inició su recorrida por todo el País semanas atrás, en Formosa. El dirigente aseguró que "vamos a luchar contra la especulación de una parte del empresariado y vamos a exigirle al gobierno que se ponga de nuestro lado en la puja distributiva". Tras asumir la conducción del gremio, Abel Furlán salió en búsqueda de fortalecer la conducción sindical iniciando una serie de Congresos que lo pongan mano a mano con los trabajadores, en este caso del NEA, sumando a delegados de Entre Ríos, Chaco, Formosa, Corrientes, Misiones. Se trata de una experiencia inédita para las bases metalúrgicas, con debate abierto y libre, donde Furlán se presta a escuchar demandas profundas, reclamos salariales y planteos sectoriales. "Se tiene que terminar esto de producir más, trabajar más, y cobrar menos. En el medio algun vivo se está quedando con lo nuestro. Quien trabaja, tiene que poder llegar a fin de mes, tiene que poder garantizar las necesidades de sus familias y tiene también que recuperar la esperanza de que vamos a vivir mejor" sostuvo. En paralelo a la discusión paritaria, el secretario general de la UOM valorizó el contacto con sus representados, mientras los empresarios evalúan una contraoferta que no cumpliría las expectativas. "Estamos donde tenemos que estar, escuchando las demandas de los trabajadores, para llevarlas a la mesa de discusión. Y el único objetivo, es garantizar un salario digno para cada metalúrgico de nuestro País", cerró.

