Alejandra Dip Polaridad- amanecer -atardecer-lo que esta oculto. Noche, soñar abundancia, el pulsar de las emociones internas, sacar las trabas que están en el inconsciente y no dejan avanzar. Purificar procesos Animal de poder: guacamayo. Piedra: jaspe. Oxib´ ak´ab´al. Se ponen en movimiento cosas que estaban en la oscuridad. Hoy las cosas empiezan a descubrirse, porque podemos ver lo que no estaba tan claro antes. Akabal nos trae la esperanza después de la oscuridad vienen el día, que empieza a clarear. Trata de encontrar un equilibrio entre tus sombrar y tus luces, todos tenemos sombras, hay que reconocerlas, aceptarlas. Ir hacia nuestro interior y tratar de ver nuestras propias piedras, nuestros miedos, inseguridades, nuestra vergüenzas, para poder trabajar con ellas y avanzar. El 3, es como el viento, es un torbellino que nos moviliza todo lo que hay en nuestro interior y que muchas veces no queremos tocar, no queres mover, porque lo tenemos quietito y resguardado como si fuera un tesoro y aveces son miedos, piedras! impedimentos que no nos dejan avanzar, no nos dejar crear, no nos dejan renacer. Atrevamonos a sacudir todas esas cosas que dejamos ahí en las sombras como si lo que no miro, no existiera. A reconocer nuestras sombras sin que estas nos tomen, esta buena esta energía para encontrar el equilibrio y no desbordarnos. Pero si estamos fuera de eje, todo esto se puede dar en el otro extremo. Muy buen día para pedir luz en el camino, que no se apague nuestro fuego sagrado, la pasión, para los sentimientos de corazón, que las cosas que no están muy claras , se esclarezcan, para que empiecen a darse nuevas oportunidades. Hoy pidamos protección contra las energías negativas, que si estamos fuera de eje van a estar dando vueltas queriendo entrar. Las energías siempre están dispuestas en positivo, canalizalas de esa manera. que asi sea! In lak´ech!!



