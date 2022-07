Superó 1-0 a Otamendi y se cortó solo por el empate de La Josefa ante Barrio Lubo. Tercero se ubicó Villanueva, que venció a Albizola. También ganó Del Pino, que se acomodó cuarto; mientras El Junior y San Felipe consiguieron sus primeras victorias. El pasado sábado se disputó la cuarta fecha del Torneo Apertura de Primera A de la Liga Campanense de Fútbol. Y culminada la jornada, Defensores de La Esperaza quedó en soledad en lo más alto de la tabla, como el único equipo con puntaje ideal. El Verdinegro, ganador del pasado "Torneo 90 Años", superó 1-0 a Otamendi FC con un derechazo de Thomas Solís y, de esa manera, logró su cuarto triunfo en cuatro presentaciones. En ese ritmo no pudo mantenerse La Josefa, que igualó 3-3 frente a Barrio Lubo y perdió puntos por primera vez en el certamen. Lucas Quiroga, Fernando Criado y Pablo Tornatori marcaron para el escolta del campeonato, mientras Luciano Bucci (2) y Javier Tejera anotaron para el último campeón de la Copa Fénix. Un escalón por debajo asoma ahora Villanueva, que derrotó 2-1 a Albizola y cosechó su tercera victoria consecutiva para llegar a los 9 puntos (en la primera jornada cayó ante el Defe). Esta vez, el éxito fue consecuencia de los goles de Alexis Gerez y Elías Salinas. En tanto, Nicolás Rodríguez marcó para los del Km 70. En el cuarto puesto quedó Del Pino, que venció 4-2 a San Luciano con goles de Tomás Fumeau (2), Cristian Torres y Mauricio Hernández. Así alcanzó las 7 unidades y dejó justo por debajo a San Luciano (goles de Gabriel Villarreal y Alfredo Pereyra), que luego de sumar triunfos en las primeras dos fechas, ahora acumula dos derrotas en fila. En los dos partidos restantes de esta cuarta fecha se registraron primeras victorias. Por un lado, El Junior goleó 6-0 a Desamparados con tantos de Fabricio Luchini (2), Rodrigo Martínez, Cristian Porta, Julio Carabajal y Braian Ávila. Otro que sumó sus primeros tres puntos en el torneo fue Deportivo San Felipe, que derrotó 1-0 a Leones Azules con gol de Fabián Verón. Así, el Aurinegro abrió su cuenta en el torneo, mientras el elenco del barrio Otamendi cayó al último puesto. GOLEADORES Disputadas estas primeras cuatro fechas, los máximos artilleros del Torneo Apertura son: 1) Joel Cerrudo (Defensores de La Esperanza), 5 goles; 2) Luciano Bucci (Barrio Lubo), 4 goles; 3) Tomás Fumeau (Del Pino), Pablo Tornatori (La Josefa), Alfredo Pereyra (San Luciano) y Braian Ávila (El Junior), 3 goles. PRÓXIMA FECHA La quinta jornada del certamen tendrá los siguientes partidos: Defensores de La Esperanza vs Del Pino, La Josefa vs Albizola, Villanueva vs San Felipe, Otamendi vs Desamparados, San Luciano vs Barrio Lubo y El Junior vs Leones Azules.

DEFENSORES DE LA ESPERANZA GANÓ SUS CUATRO ENCUENTROS.





VILLANUEVA VENCIÓ 2-1 A ALBIZOLA CON TANTOS DE ALEXIS GEREZ Y ELÍAS SALINAS (FOTO: BRENDA DÍAZ / FOTOGRAFÍAS JMV).





EL JUNIOR GOLEÓ A DESAMPARADOS Y SUMÓ SUS PRIMEROS PUNTOS EN EL TORNEO.





SAN FELIPE TAMBIÉN SUMÓ SUS PRIMEROS PUNTOS: DERROTÓ 1-0 A LEONES AZULES.