El hombre de la rueda...

Siendo un aprendiz en el extinto Astillero Anglo-Argentino, Eduardo Loillet, participó en la confección de la rueda rotaria que corona el arco de ingreso a nuestra ciudad desde el 6 de Julio de 1964. "En el astillero se hacía de todo, hasta votaron un barco completo antes de cerrarlo. Yo tenía 15 años y a mí me gustaba la calderería…" dice Eduardo Loillet (75) en la cocina de su casa y como testimonio, muestra un viejo cuaderno donde había dibujado el proyecto que le habían encargado en el desaparecido Astillero Anglo-Argentino, sobre el río Paraná. Según relata, las dos chapones tenían 19 milímetros de espesor: "Junto con dos operarios, los apoyamos de a una sobre una gran mesa de trabajo que teníamos. Marcamos la circunferencia de 3 metros de diámetro y los 24 dientes… Todo se cortó a soplete, un laburo bárbaro, y luego para unir ambas caras usamos chapa de 4 milímetros" dice Eduardo con una sonrisa y agrega: "Yo no sabía muy bien para qué era el trabajo... tenía 15 años. Después, cuando la vi terminada en el arco no lo podía creer. Nosotros estamos acostumbrados a verlo, pero en ese entonces el arco estaba en los confines de la ciudad, y todavía hoy sigue siendo majestuoso". Inaugurado de 6 de julio de 1964 con motivo de haberse cumplido ese año el 25 aniversario de la fundación del Rotary Club Campana, el arco fue confeccionado con tubos trefilados de la entonces Dalmine Safta, hoy TenarisSiderca. El diseño se le atribuye al Jefe de Mantenimiento Mecánico de la fábrica de tubos de acero sin costura, Luis Fedato. El arco tiene exactamente 24,6 metros de altura y un ancho de 16. Pesa más de 8 toneladas, mientras que cada una de sus patas están aseguradas en 40 toneladas de hormigón.

El esquema original realizado por Eduardo en 1963, antes de iniciar el trabajo.





Se calcula que sólo la rueda rotaria del arco pesa 1 tonelada y media.





“Todo se cortó a soplete, un laburo bárbaro", dice Eduardo Loillet sobre el trabajo realizado en el Astillero Anglo-Argentino.