Hoy, asueto administrativo para los empleados municipales

Con motivo de conmemorarse el 137º aniversario de Campana, las dependencias municipales permanecerán cerradas. Funcionarán con normalidad, los servicios esenciales del Hospital San José (internación y guardias), Tránsito y CIMoPU. Hoy 6 de julio, con motivo de conmemorarse el 137º aniversario de la fundación del partido de Campana, se otorgará asueto administrativo para los empleados municipales. La medida fue determinada por el Decreto 184/2022 y alcanza al personal "que deba cumplir tareas normales y no indispensables durante la jornada". Conforme a ello, permanecerán cerradas aquellas dependencias de atención al público. No obstante, "se arbitrarán las medidas necesarias a los efectos de asegurar la prestación de los servicios públicos indispensables y/o ininterrumpibles". Esto significa que no se alterarán los servicios relacionados con el Hospital San José (internación y guardias), Tránsito y CIMoPU.

Hoy las oficinas municipales no atienden al público.