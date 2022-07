MEDIA SANCIÓN SOBRE RUEDAS La Cámara de Diputados avanzó con la media sanción del proyecto de "Ley de Promoción de Inversiones en la Industria Automotriz-Autopartista y su cadena de valor". La iniciativa, que fue presentada en la Cámara baja hace casi un año y anunciada por el presidente Alberto Fernández en marzo del año pasado, cosechó 227 votos favorables, ocho rechazos y una abstención. Los votos negativos fueron aportados por los cuatro diputados liberales (Avanza Libertad y La Libertad Avanza) y por los cuatro legisladores trosquistas del Frente de Izquierda-Unidad. La única abstención llegó de la mano de la diputada de Juntos por el Cambio Paula Omodeo. Se trata de una medida que había sido originalmente impulsada por el ex ministro Matías Kulfas como parte de un paquete de iniciativas vinculadas al Desarrollo Productivo que también incluía la ley de Electromovilidad, la ley de Promoción Agroindustrial, Compre Argentino, una nueva ley de Hidrocarburos y el régimen de Promoción de la Construcción.



MARTES NEGRO Un martes negativo soportaron los precios de los granos en el Mercado de Chicago. A comienzos de junio, el precio de la soja alcanzó el máximo de los últimos 10 años, superando los US$ 650 la tonelada, como consecuencia de una producción menor que la prevista y con una mayor demanda, especialmente por las alzas en los precios de la energía. Pero el contrato con vencimiento en julio para la soja cayó 3,12% o US$ 18,65, y la tonelada cotizó a US$ 578,83. Otra de las fuertes caídas fue para el trigo: la posición julio 2022 cotizó a US$ 201,67 la tonelada, un 4,51% o US$ 13,78 de merma en relación a los precios del viernes último. El maíz cayó 2,45% o US$ 7,28, y cotizó a US$ 289,75 la tonelada. VIUDO ABSUELTO Marcelo Macarrón fue absuelto ayer, por decisión de un jurado popular, de la acusación de haber ordenado la muerte de su esposa Nora Dalmasso el 25 de noviembre de 2006 en su casa del barrio Villa Golf, de la ciudad cordobesa de Río Cuarto. La resolución fue tomada luego que el fiscal Julio Rivero desistiera del acusación contra el viudo por faltas de pruebas, en medio de duras críticas a la investigación contra sus colegas, la policía e incluso los médicos y peritos forenses. Marcelo Macarrón llegó al juicio acusado por el delito de "homicidio calificado por el vínculo, por alevosía y por precio o promesa remuneratoria en concurso ideal". A esa acusación había llegado el fiscal Luis Pizarro, que fue el último que instruyó la causa. Rivero pidió la absolución al igual que la defensa de Marcelo Macarrón. "Soy inocente", expresó el viudo en una breve intervención, mientras que su abogado, Marcelo Brito, criticó en duros términos a los fiscales. "SE MUEREN POR INVERTIR" El embajador de Estados Unidos en el país, Marc Stanley, aseguró que las empresas de su país "se mueren por invertir" en la Argentina, pero que no lo hacen por los "riesgos" de la economía local. En tanto, se refirió al reclamo de Argentina por la soberanía de las Islas Malvinas y sostuvo que le gustaría ver al Reino Unido sentarse a negociar, tal como ha instado Naciones Unidas en reiteradas oportunidades. "Tenemos empresas estadounidenses que se están muriendo de ganas de invertir en la Argentina, pero hay que mitigar el riesgo que hay para que las empresas inviertan", resaltó Stanley. Ante los legisladores de la comisión de Relaciones Exteriores, que dirige el puntano Adolfo Rodríguez Saá, el diplomático destacó: "Queremos una relación bilateral con la Argentina más sólida y más fuerte".