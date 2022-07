Era viernes de un fin de semana largo y volvía a casa entusiasmado por todas las cosas que tenía pensado hacer, aunque también estaba bastante cansado por todo el trajín de la semana. Mientras regresaba y hacía un cálculo entre las cosas que quería, tenía y podría llegar a realizar, me encontré saltando con el pie izquierdo una línea de brea dibujada en el asfalto, acto del que tomé conciencia que venía haciendo también un par de cuadras atrás. Parece una conducta "obse", pero es solo un juego, no se gana ni se pierde nada. Es como entretenerse con el balero o saltar la soga. La mente es así: A veces te lleva a realizar cálculos algebraicos y al rato te pone a saltar obstáculos imaginarios en la calle. Estos mecanismos tan alocados de la psiquis me hacen acordar cuando jugábamos a la generala en la casa de la Nona. Los días de frío o de lluvia nos entreteníamos adentro. Tengo la imagen de estar en el piso del comedor jugando con los dados. El premio para el ganador eran caramelos y algunas veces había una "prenda" para el que hacía menos puntos. Recuerdo que uno de mis primos tardaba mucho en tirar los dados y le decíamos, mientras los sacudía, "dale, tirá. Tirá o perdés el turno" y en cada ronda era lo mismo. Reconozco que el ruido de los dados dentro del cubilete era lindo, realmente daba una buena sensación ese sonido; pero mi primo se pasaba y tardaba cada vez más. Al parecer, la mente no le enviaba la señal para tirar los dados en el momento adecuado. La verdad es que era muy molesto cuando hacía eso. Ahora, en parte, lo entiendo. Eramos chicos y estábamos aprendiendo a comportarnos frente al azar.