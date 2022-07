P U B L I C



Perdió 33-31 por la novena fecha de la Tercera de la URBA. Por la novena fecha de la Tercera del Torneo de la Unión de Rugby de Buenos Aires (URBA), el Club Ciudad de Campana cayó 33-31 como local ante Municipalidad de Vicente López. Los puntos de CCC llegaron por intermedio de tries de Nazareno Alaguibe (2), Martín Lescano y Nicolás Fernández, todos convertidos por Franco Damiano, quien además anotó un penal. El primer tiempo finalizó 14-14 y en el segundo se mantuvo la paridad, porque se respondieron tries con tries (todos convertidos) hasta el 28-28. Pero a los 24 minutos, Vilo sumó su quinta conquista de la tarde (sin convertir en esta oportunidad) y la respuesta de Ciudad fue mediante un penal anotado por Damiano a los 27. Así quedó configurado el 33-31 que ya no se movió a pesar de los intentos del Tricolor por sumar los puntos que le permitieran romper esa mínima diferencia. La formación dispuesta por el entrenador Sebastián García para este encuentro fue la siguiente: Santiago Sautón, Alberto Nóbile, Nicolás Fernández; Leonardo Correa, Nicolás Cuevas; Diego Colque, Francisco Cuevas, Adrián Lugo; Andrés Kibisz, Martín Lescano; Nazareno Alaguibe, Carlos Díaz, Franco Velázquez, Facundo Cerda; y Franco Damiano. Luego ingresaron: Franco Casanova y Facundo Hereñú. De esta manera, el CCC tiene ahora 13 puntos (sumó bonus defensivo) y se ubica en la 7ª posición con registro de 2 victorias y 6 derrotas en ocho presentaciones. El líder sigue siendo Los Molinos (43 puntos), que venció 46-16 a San José y cosechó su noveno éxito consecutivo. Como escolta se ubica ahora Municipalidad de Vicente López (28 unidades) y tercero quedó Porteño (27), que tuvo jornada libre el pasado fin de semana. La 10ª fecha de esta Tercera División de la URBA se disputará el sábado 9 de julio, cuando Ciudad de Campana estará enfrentando como visitante a Tiro Federal de Baradero.

EL ENCUENTRO SE DISPUTÓ EN LA CANCHA DE CHICLANA Y LUIS COSTA.



LOS PUMAS GANARON UN LUGAR Después de vencer el pasado sábado a Escocia en Jujuy por 26-18, el Seleccionado Argentino de Rugby ganó una posición en el ranking mundial: desplazó justamente a Escocia y ahora se ubica en el 7º puesto del listado que encabeza Sudáfrica. Actualmente, Los Pumas se están preparando para el segundo test match frente a Escocia, que se disputará este sábado 9 de julio en el estadio Pedro Martearena, en la provincia de Salta. Para este segundo encuentro, el entrenador australiano Michael Cheika no tendrá a disposición al medio scrum Tomás Cubelli y al apertura Nicolás Sánchez, quienes sufrieron sendas lesiones el pasado sábado (por este motivo fueron convocados Felipe Ezcurra y Domingo Miotti).