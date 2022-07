Se impuso 59-56 sobre Ingeniero Raver y desbancó al CCC de la tercera posición. En el cierre de la 12ª fecha de la División A del Torneo Oficial de Primera División de la Asociación de Básquetbol de Zárate-Campana (ABZC), Boat Club derrotó 59-56 como visitante a Ingeniero Raver de Los Cardales en un partido jugado el lunes por la noche. De esta manera, el Celeste trepó hasta la tercera posición del certamen: con récord de 7 victorias y 4 derrotas suma ahora 18 puntos y se ubica solo por detrás de Independiente de Zárate (9-1; 19 puntos) y Honor y Patria de Capilla del Señor (8-3; 19 puntos). En tanto, la victoria del Bote generó que Ciudad de Campana (6-5; 17 unidades) pierda un lugar en la tabla y caiga al cuarto puesto, dada su racha de tres derrotas consecutivas en este arranque de la segunda rueda. En Los Cardales, el Campana Boat Club sacó ventajas en un primer tiempo discreto, de bajo goleo. En ese contexto, el 32-14 le daba distancias amplias en el tablero. Y en el transcurso del tercer cuarto, esa dinámica se sostuvo y le permitió alcanzar una renta máxima de 19 (39-20) que no hacía sospechar lo que se vendría. Es que, a partir de ese momento, Ingeniero Raver se fue adueñando del juego y empezó a limar la diferencia hasta quedar solo un punto por debajo del Bote (57-56) y con la posibilidad de pasar al frente en los segundos finales. Pero no aprovechó esa oportunidad y dos libres de Santiago Fernández (goleador del partido con 16 puntos) sentenciaron el pleito en favor del elenco campanense. Por la próxima fecha, los dirigidos por Nahuel Pinto serán locales frente a Defensores Unidos de Zárate, mientras Ciudad de Campana también jugará en casa, pero ante Deportivo Arenal de Ingeniero Maschwitz (ambos encuentros se jugarían el viernes). Los otros dos partidos de esta 13º jornada serán: Honor y Patria vs Independiente y Central Buenos Aires vs Atlético Pilar.

LUCIO CADELLI APORTÓ 8 PUNTOS PARA EL BOTE



SÍNTESIS DEL PARTIDO INGENIERO RAVER (56): Tomás Rano (2), Marcos Jelavich (5), Rodrigo Insaurralde (4), Aquiles Rocha (0) y Paatricio Geoghegan (12) (FI) Ariel Ciminelli (9), Iván Cerolini (10), Mauricio Maurente (5), Máximo Zarini (0), Facundo Renauld (0) y Jonathan Morales (9). DT: Marcelo Policastro. CAMPANA BOAT CLUB (59): Joaquín Cazurro (11), Lucio Cadelli (8), Bruno Santini (3), Federico Rucci (4) y Gustavo Marafioti (4) (FI) Valentín Rivero (3), Santiago Fernández (16), Ivo Cajide (10) y Guido Cadelli (0). DT: Nahuel Pinto. PARCIALES: 3-12 / 11-20 (14-32) / 17-14 (31-46) / 25-13 (56-59). JUECES: Daniela Kohan y Rubén Insaurralde. GIMNASIO: Ingeniero Raver. SELECCIÓN ARGENTINA El combinado nacional que dirige Néstor García concluyó la primera fase de las Eliminatorias al Mundial 2023 con victorias sobre Venezuela (69-66) y Panamá (88-77) como visitante. Así, arrastrará 11 puntos a la segunda etapa, instancia en la que integrará el Grupo E y en la que deberá medirse frente a Canadá, República Dominicana y Bahamas (Venezuela y Panamá también son parte de esta zona, pero no volverá a enfrentarse a ellos, ya que se arrastran los resultados de la primera fase). La Eliminatoria continuará a fines de agosto, cuando se dispute la primera de las últimas tres ventanas (las otras dos están pautadas para noviembre y febrero). En tanto, la Selección Masculina U17 está disputando en España el Mundial de la categoría: en la primera fase venció a Egipto y cayó frente a Polonia y Australia. En el plantel albiceleste hay dos jugadores formados en la ABZC: Lucas Giovanetti y Juan Bocca (actualmente juegan en España, en Estudiantes de Madrid y Obraidoro de Santiago de Compostela, respectivamente).