Benedetto no aprovechó uno a los 31 minutos y, después, tras el 0-0, marró una ejecución que valía la clasificación. También fallaron Villa y Ramírez. En una noche para el olvido, Boca Juniors quedó eliminado a manos del Corinthians en los Octavos de Final de la Copa Libertadores de América: después de igualar 0-0 en los 90 minutos, el Xeneize cayó 6-5 en la definición por penales. El conjunto brasileño planteó el encuentro desde el trabajo defensivo, pero en el inicio tuvo dificultades para controlar el ímpetu de los dirigidos por Sebastián Battaglia, quienes desperdiciaron tres buenas oportunidades. Sin embargo, la más clara llegaría a los 31 minutos: penal que Darío Benedetto estrelló contra un palo. En la segunda parte, el elenco paulista se aferró al cero y Boca se fue diluyendo porque nunca encontró caminos claros para llegar a posición de gol. Así, todo decantó en los penales y, aunque Sebastián Villa fue el primero en fallar, dos atajadas de Agustín Rossi le dieron a Benedetto la posibilidad de redimirse. Pero no era la noche del 9: con una ejecución inentendible mandó la pelota (literalmente) a la segunda bandeja de la colmada Bombonera. De allí en adelante, el Timao no volvió a marrar y, como Cassio le contuvo el remate a Juan Ramírez, la alegría fue toda brasileña, en una jornada en la que también avanzaron Atletico Mineiro (le ganó 1-0 a Emelec y cerró 2-1 el global a su favor) y Athletico Paranaense (empató 1-1 en Paraguay con Libertad y también se impuso 2-1 en el global). SIGUE HOY Este miércoles se definirán otras cuatro llaves de Octavos de Final. Y dos de ellas pondrán a dos equipos argentinos en los Cuartos de Final. A las 19.15 horas, Colón de Santa Fe recibe a Talleres de Córdoba para jugar la revancha del 1-1 en el estadio Mario Alberto Kempes. Mientras a las 21.30, en el Monumental, River Plate intentará revertir la derrota 1-0 que sufrió ante Vélez Sarsfield en Liniers. Además, Palmeiras tiene margen para finiquitar su serie ante Cerro Porteño (el conjunto brasileño ganó 3-0 en Paraguay), mientras Flamengo también llega con ventaja a la revancha frente a Deportes Tolima (el Mengao se impuso 1-0 en Colombia).