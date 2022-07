El entrenamiento se realizó en el predio Héctor Fillopski, donde el Violeta se impuso 1-0 con gol de Juan Cruz Franzoni. Este martes, los planteles de Villa Dálmine y Puerto Nuevo compartieron un entrenamiento en el predio Héctor Fillopski de la entidad Violeta, donde los jugadores que no fueron titulares en los últimos compromisos de cada uno de los equipos concretaron un amistoso que terminó favoreciendo 1-0 a los locales, gracias al gol de Juan Cruz Franzoni en la primera parte del ensayo. En este ensayo, Raúl "Pacha" Cardozo aprovechó para seguir conociendo a los futbolistas que conduce desde el pasado viernes. La formación que plantó para medirse con el Portuario fue la siguiente: Francisco Salerno; Valentín Albano, Facundo Gómez, Agustín Solveyra, Lucas Amud; Nicolás González, Franco Costantino, Ezequiel D´Angelo, Francisco Nouet; Nadir Zeineddin y Juan Cruz Franzoni. Luego, en la segunda parte del amistoso, también ingresaron Matías Wysocki (arquero de 28 años que llegó al club tras quedar libre en Dock Sud), Jeremías Kruger y Tomás Chechic. En cambio, del grupo que no vio acción frente a Alvarado de Mar del Plata, no participaron aquellos que atraviesan diferentes lesiones: Laureano Tello (fue operado ayer de la fractura que sufrió en el quinto metacarpiano durante el partido con Deportivo Madryn), Valentín Umeres (desgarrado) y Juan Pablo Zárate (después de sufrir un edema óseo en la parte final de su recuperación, debió parar y tendrá para 3 o 4 semanas más de rehabilitación). Por su parte, Puerto Nuevo arrancó este amistoso con Joaquín De los Reyes; Santiago Ojeda, Santiago Tallarico, Sandro Areco, Kevin Casco; Eliseo Aguirre, Bautista Pereira; Rodrigo Hernández, Leonardo Sosa, Lautaro Sequeira; y Tomás Bellido. Luego, en el segundo bloque ingresaron Sergio Carluccio, Selem Lojda, Marcos Quiroga, Enzo Ritacco, Pablo Negro Villarreal, Lucas Cajes, Enzo Moreno y Maximiliano Maciel. Para Sergio Desilvestri, este ensayo le permitió ver en acción a los tres refuerzos que todavía no han sumado minutos en el Torneo Clausura: De los Reyes, Bellido y Sosa. En tanto, Hernández también fue de la partida, dado que no pudo jugar frente a Real Pilar porque vio la roja en el encuentro ante Lamadrid.

MACIEL MANIOBRA ANTE LA MARCA DE JEREMÍAS KRUGER (FOTO: CARLA BRIGNOLO / PRENSA CAPN).





ELISEO AGUIRRE Y EZEQUIEL D´ANGELO EN PLENA ACCIÓN (FOTO: CARLA BRIGNOLO / PRENSA CAPN).





ENZO MORENO CONDUCE EL BALÓN ANTE LA MARCA DE FRANCO COSTANTINO (FOTO: CARLA BRIGNOLO / PRENSA CAPN).



DÍAS, HORARIOS Y ÁRBITROS CONFIRMADOS El Violeta juega el sábado ante Almagro y el Auriazul lo hará el domingo con San Martín. Tanto Villa Dálmine como Puerto Nuevo ya tienen la programación confirmada para el próximo fin de semana, al tiempo que ayer conocieron los árbitros que estarán al frente de sus respectivos encuentros. Por el lado Violeta, Jorge Broggi fue designado como árbitro principal del partido que disputará el sábado desde las 15.00 horas frente a Almagro como visitante, en el estadio Tres de Febrero, de José Ingenieros. Broggi tiene un único antecedente dirigiendo a Villa Dálmine: la derrota 2-0 ante Brown de Adrogué como visitante, el pasado 4 de abril de 2021. Por su parte, el Auriazul recibirá a San Martín de Burzaco el domingo desde las 15.30 horas en el estadio Carlos Vallejos del barrio Don Francisco. El árbitro de dicho encuentro será Alejandro Porticella. El último antecedente de Puerto Nuevo con este referee es positivo: el triunfo 2-1 como local sobre El Porvenir de la 5ª fecha del Torneo Apertura. De hecho, ésa fue la única victoria que logró a lo largo de la actual temporada.