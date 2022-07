ALTO RIESGO El riesgo país no para de subir debido a un nuevo derrumbe de los bonos en dólares, en una jornada en la que las acciones locales y los títulos en pesos fueron la excepción y registraron importantes alzas. El índice bursátil S&P Merval de Bolsa y Mercados Argentinos (BYMA) volvió a subir por segundo día consecutivo y después de la fuerte suba del martes del 4%, escaló ayer otro 2,57% en promedio hasta las 95.075,87 unidades. Las alzas beneficiaron las especies de CELU que trepó 10,57%, BYMA 9,05%, LEDE 8,62%, MTR 7,42% y LOMA que subió 6,44%.Las bajas fueron para CTIO que retrocedió 2,60%, GAMI 2,04%, CAPX 1,88%, BOLT 1,28% y CRES 1,12. Las acciones locales fueron la excepción ante la baja de otras cotizaciones y bonos que llevaron el riesgo país a colocarse en los 2.798 puntos, situándose en un nuevo récord desde el último canje de deuda.



AUTOS FOR EXPORT La Asociación de Fábricas de Automotores (Adefa) informó que durante junio, las terminales automotrices fabricaron 48.392 vehículos, lo que significa un 4,2% por encima del volumen de mayo (46.422 rodados) y un 20,9% más respecto de las 40.035 unidades que se produjeron en el mismo mes del 2021. El sector acumula cinco meses de rendimiento positivo, y así se refleja en el acumulado del primer semestre del año, que alcanzó un alza del 25,9% respecto al mismo periodo del año pasado, al registrar una producción de 243.698 vehículos. En cuanto a los niveles de exportación, durante junio el sector envió al exterior 31.892 vehículos, lo que mostró un alza de 19,1% frente a mayo. En tanto que con la comparación respecto a junio del 2021, el crecimiento de unidades exportadas fue de un 40,3%. ABUCHEADO El gobernador de Buenos Aires, Axel Kicillof, se retiró sin hablar de un acto en La Plata, tras haber llegado demorado y ser recibido con insultos y abucheos. En medio de un clima de críticas y tensión, el mandatario provincial debió irse sin pronunciar el discurso que tenía previsto. El malestar de los asistentes se originó por la demora en el inicio del acto, en el que estaba previsto que el gobernador les tomara juramento a la bandera a los cadetes del Servicio Penitenciario Bonaerense (SPB). Del acto participó también Julio Alak, ministro de Justicia y Derechos Humanos de la provincia. Luego, el Servicio Penitenciario Bonaerense publicó un comunicado en el que pidió disculpas a los familiares que se congregaron en el Estadio Único desde las 7. La hora prevista de llegada de Kicillof era a las 10, pero arribó a las 12. PRESIONES El primer ministro británico, Boris Johnson, prometió desafiante este miércoles que luchará contra los crecientes llamados para que renuncie al cargo, pero su promesa de continuar fue recibida con risas desdeñosas en una aparición parlamentaria. Acorralado por las renuncias de una serie de colegas de alto nivel y ministros subalternos que dijeron que no estaba en condiciones de gobernar, Johnson buscó salir peleando en la sesión semanal de preguntas del primer ministro del parlamento. "El trabajo de un primer ministro en circunstancias difíciles es seguir adelante. Y eso es lo que voy a hacer", se comprometió el primer ministro según un cable de la agencia Reuters. Anteriormente, trató de reafirmar su autoridad nombrando rápidamente a Nadhim Zahawi, una estrella en ascenso en el Partido Conservador ampliamente acreditado por el lanzamiento exitoso de las vacunas COVID-19, como ministro de finanzas. Pero la actuación de Johnson encontró una respuesta brutal.