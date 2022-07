Batakis rechazó una devaluación, dijo que se busca un "acuerdo de precios" y ratificó la segmentación de tarifas

La ministra de Economía destacó que este año habrá más exportaciones y sostuvo que todavía queda parte de la cosechar por liquidar. La ministra de Economía, Silvina Batakis, rechazó cualquier posibilidad de devaluación, señaló que se buscará un "acuerdo" con los formadores de precios y ratificó que se aplicará una segmentación de tarifas. "Hay una parte de la población argentina que está en condiciones de afrontar los servicios de gas y luz que recibe", sostuvo, y dijo que este jueves se anunciará su equipo de colaboradores. Sobre la inflación, desestimó que en julio vaya a producirse un salto fuerte en el costo de vida, pero reconoció que la Argentina tiene que afrontar la escalada de los precios. Negó la posibilidad de aplicar un aumento de impuestos para paliar los problemas de financiamiento. Destacó que el país tiene un "bajo nivel de desempleo" y señaló que se necesita que "los salarios se empiecen a recuperar respecto de la inflación". Sobre la conversación con la titular del FMI, Kristalina Georgieva, destacó que fue una "muy buena reunión" y ratificó que la Argentina "cumplirá" el acuerdo alcanzado con el Fondo. "El acuerdo está firmado, el primer trimestre está aprobado", enfatizó Batakis, y Además, dijo que los funcionarios del área de energía se mantendrán, aunque destacó que el presidente Alberto Fernández le dio "libertad absoluta" para elegir a su equipo. "Todos somos conscientes de adonde queremos ir, vamos a dialogar para lograrlo", sostuvo la ministra. "Ya se está trabajando en una canasta de bienes y servicios" para llegar a un acuerdo", dijo Batakis. Sobre el Salario Básico Universal impulsado por el kirchnerismo, Batakis dijo que esa discusión está "vinculada con la revolución 4.0" porque habrá una fuerte transformación del mercado laboral. Dijo que un subsidio de ese tipo necesita que el Estado alcance "sustentabilidad fiscal". En declaraciones televisivas, Batakis aclaró que el tema del Salario Universal requiere "financiamiento" y no puede resolverse en poco tiempo. La economía argentina tiene que crecer, aumentar las exportaciones y venderle al mundo trabajo argentino. "Cuando importamos traemos puestos de trabajo", señaló la funcionaria. Dijo que el Banco Central está "demostrando" que puede manejar el tipo de cambio. "En la economía se generan situaciones de tensión, pero en estos tres días demostramos que el Banco Central puede manejar la situación", señaló Batakis, y admitió que la gente no está tranquila. Sostuvo que se necesita "dialogar para sacar adelante esto" y dijo que "más que nunca se requiere de la experiencia de otros funcionarios". Batakis señaló que es "sano" que haya pensamientos distintos en la coalición gobernante, pero aclaró que "eso no quiere decir que no haya un objetivo común". La ministra de Economía también le pidió al campo incrementar la liquidación de la cosecha y reconoció los avances alcanzados en materia agropecuaria.

