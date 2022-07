Efemérides del día de la fecha, 7 de Julio

GANA ILLIA El 7 de Julio de 1963, el médico bonaerense y dirigente de la Unión Cívica Radical del Pueblo Arturo Humberto Illia, gana las elecciones presidenciales con el 25,15 % de los votos y la abstención del 19,1 % atribuida a la proscripción del peronismo y del "desarrollista" ex presidente Arturo Frondizi, derrocado por un golpe cívico - militar en marzo de 1962. Entre otros, también compitieron Oscar Alende (UCR Intransigente); Pedro Eugenio Aramburu (Unión del Pueblo); y Alfredo Palacios (Partido Socialista).



DÍA INTERNACIONAL DE CONSERVACIÓN DEL SUELO Hoy se celebra el Día Internacional de Conservación del Suelo en conmemoración de la fecha del fallecimiento, en 1960, del investigador estadounidense Hugh Hammond Bennett, pionero en promover la preservación de este recurso natural.



DEBUTA PELÉ El 7 de Julio de 1957, el delantero Edson Arantes Do Nascimento debuta en la selección de Brasil, en partido en el que perdió 2-1 con Argentina en el estadio Maracaná de Río de Janeiro por la Copa Roca. Pelé marcó el gol brasileño, con lo que se convirtió en el jugador más joven en debutar en la selección de Brasil y anotar en su presentación a la edad de 16 años y ocho meses.



NACE CESAR "BANANA" PUEYRREDON El 7 de julio de 1952 nace en Buenos Aires el músico, cantante y compositor César Honorio "Banana" Pueyrredón, quien publicó trece discos. Es el autor de "Conociéndote" y "No quiero ser tu amigo", entre otras populares canciones.