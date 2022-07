Las personas adultas que tienen PREOBESIDAD (es el nuevo termino para definir sobrepeso) u OBESIDAD y para ello debemos explicar que es el Índice de masa corporal (IMC).El IMC es una fórmula que utiliza el peso dividiendo la altura al cuadrado, siendo Preobesidad/sobrepeso un índice mayor de 25 y obesidad mayor de 30. Sabemos, tras años de experiencia, que el paciente con estas características busca soluciones mágicas luego de haber transitado largos periodos de frustración. Por ello este programa está pensado para personas que quieren lograr su objetivo de peso saludable focalizándose en la salud y no en lo meramente estético. Si te ves reflejado en estas palabras o conoces un familiar/amigo que este en esta situación, te invitamos a lograr un cambio de hábitos de vida para proyectarse con mayor salud. También aquellos pacientes que deben someterse o ya hayan realizado cirugía bariátrica pero no logran bajar los kilos iniciales/finales para poder ser candidatos a la misma, pueden realizar nuestro taller, ya que la ciencia nos ha demostrado que la base de estos tratamientos siempre es el cambio de hábitos relacionados con la alimentación y el ejercicio físico. ¿DE QUÉ SE TRATA? Es un taller de 2 horas que se puede realizar de manera online o presencial, con cupos limitados en Santé Bienestar integral (Rawson 63). Se desarrollaran con temáticas para el manejo de la ansiedad, dietas de moda, métodos actuales y antiguos para el descenso de peso, medicación para la obesidad, uso de balón gástrico y cirugía bariátrica cuando/para quienes puede ser beneficioso y ejercicios prácticos in situ para evaluar estos puntos.

Dra. Cecilia López y Lic. Irina Reboni



SE DICTARÁ EL 12 DE AGOSTO A LAS 19 HS. Podes inscribirte presencial (cupos limitados) u online que se dictara en vivo junto al presencial. Como todo taller cuenta con ejercicios prácticos y experiencias para reconocer en que etapa te encuentras a la hora de encarar un tratamiento. Para info e Inscripción escribir al whatsapp 3489 519909. ¡Nos gustaría contar con tu presencia! SANTÉ - Rawson 63 - Campana - Turnos web: sante.witi.la - Turnos WhatsApp: 3489 519909 - Instagram: @santebienestarintegral