Sinceramente estamos pasando por un buen momento en esta temporada de pejerreyes en nuestra zona de influencia, más precisamente en lo que tiene que ver con el Paraná Guazú y el Paraná Bravo, lógicamente que por factores climáticos como todos sabemos podemos tener días mejores que otros, pero en líneas generales el pejerrey está presente con lindos portes, digamos de medianos a grandes y ocasionalmente a esta altura de la temporada se entremezcla algún pejerrey chico. Allá por el mes de octubre del año pasado había tenido la suerte de conocer a Lucas Vázquez, un chico con capacidades especiales, tiene 16 años y se encuentra en cuarto año de la escuela secundaria normal, con el apoyo de una vez a la semana de una maestra particular y de un colegio integrador, con él y su papá Pablo Vázquez realizamos una jornada de pesca variada en donde por primera vez Lucas tenía la posibilidad de realizar una pesca embarcado y valla si le fue bien con las capturas que realizo. En esta oportunidad y después de charlar con Pablo decidimos iniciarlo a Lucas en la pesca del pejerrey, motivo por el cual me puse a armarle una linea especial, compuesta por dos boyas amarillas con brazoladas a 25 y 35 centímetros y un pilotín con una bajada de cincuenta centímetros. Desde ya no les cuento la emoción de Lucas al enterarse que regresaría de nuevo a pescar en mi embarcación. Así fue que el lunes promediando las 8 horas de esa mañana Pablo llego con Lucas a buscarme por mi domicilio y de ahí como de costumbre nuestra primer parada la realizamos en carnadas El Toro de ruta provincial 6 y Calixto Dellepiane, donde nos proveímos de unas excelentes porciones de mojarras vivas para esta jornada. La mañana se presentó un tanto fría y además con la combinación de una niebla bastante cerrada, motivo por el cual nuestro viaje hasta la guardería del camping recreo Keidel lo realizamos a una marcha lenta pero segura. Ya con todos los elementos necesarios para esta jornada de pesca sobre mi embarcación, procedimos a bajar la misma y calentar el motor amarrados al muelle de la marina en espera de que se levantara la niebla, siendo ya aproximadamente las 9:45 horas y con una visibilidad de unos ochenta metros navegamos lentamente aguas abajo del Guazú, donde ni bien pasamos los muelles de la Asociación Argentina de Pesca nos fondeamos para el armado de nuestros equipos. Fue aquí donde aproveche la oportunidad para sorprender a Lucas con mi regalo de aquel juego de boyas que les mencione al principio, no se puede describir la felicidad de Lucas al recibirla y pasárselas a su papá para que las coloque en su equipo. En este sector y fondeados en una profundidad de unos dos metros, comenzamos a realizar los primeros intentos dejando derivar las líneas aguas abajo, dado que la niebla todavía no se levantaba del todo, los piques no tardaron en llegar y adivinen que el primer pique fue en la linea de Lucas el que al arrimar la pieza a la embarcación esta se desprendió antes de subirla, pero no importa ya estábamos echo con la primer captura nomas. Posteriormente en este mismo lugar logre mi primera captura tratándose de una gran sardina, como les digo una hermosa zapatilla, Pablo por su parte daba también con la captura de un pejerrey de lindo tamaño y posteriormente se dio otra captura en el palito pescador de mi equipo, si bien estábamos teniendo respuestas de piques y capturas fondeados en este lugar, por mi parte y en particular me gusta este tipo de pesca pero gareteando con la embarcación, es que de esa forma nos brinda la posibilidad de recorrer muchos más lugares en busca de mejorar tanto los piques como las capturas y también la de ir sondeando los resultados con los tamaños de los pejerreyes. Con la niebla ya bastante disipada casi promediando las 11 horas de esa mañana, navegamos hasta las inmediaciones de los muelles del pantano, donde nos largamos en un garete suave y con aguas prácticamente planchadas hasta la boca del Doradito, gareteada esta donde le pudimos sacar un par de pejerreyes de buen tamaño, finalizada la misma y nuevamente motor en marcha y siempre aguas abajo llegamos a las inmediaciones de la boya 167 del Guazú, en este sector y por momentos teníamos aguas un poco más movidas, factor que nos favoreció en cuanto a poder lograr mejores respuestas en los piques, de tal manera que Lucas aquí sí pudo obtener definitivamente su primer pejerrey y subirlo a bordo, su felicidad inexplicable. Varias fueron las gareteadas que realizamos en la 167, la que por la influencia del poco viento de este día nos tirábamos por el medio del Guazú y nos llevaba muy suavemente aguas abajo y hacia la costa entrerriana, realmente los resultados eran buenos, no teníamos un pique constante pero no se les podía sacar la vista a las boyas, así fue que después de obtener varias capturas más con Pablo de pejerreyes de muy buenos portes, vigorosos y combativos y de que Lucas metiera alguna captura más, ya pasado el mediodía y promediando las 13:20 horas decidí visitar el Paraná Bravo. Al llegar al Bravo reacondicionamos los equipos y carnadas y nos largamos al garete en el juncal frente al Alférez Nelson Page, donde comenzamos a tener una seguidilla de piques constantes en nuestras pejerreyeras, respuestas que se comenzaron a dar en todas las brazoladas y tanto con mojarras vivas como con filet del mismo pejerrey en tiritas muy finitas, por su parte Lucas sumamente feliz venía con respuestas también de piques y capturas en su equipo, capturas que tenemos que resaltar que fueron concretadas por el solo. Como de costumbre aquí realizamos un garete muy extenso y de varios kilómetros en esta zona del Paraná Bravo, la que iniciamos como dije frente al Alférez Nelson Page y terminamos prácticamente en la boca del rio Gutiérrez en el kilómetro 161. Realmente el Paraná Bravo nos regaló finalmente esa parte de la pesca que buscábamos, reitero piques y capturas constantes y en cuanto a los pejerreyes portes inmejorables para esta altura de la temporada. Nuestra mayor felicidad junto a Pablo más allá de la pesca en sí, el haberlo iniciado a Lucas en la pesca del pejerrey y el haberlo disfrutado junto a él en sus momentos de capturas y de alegrías en este día, realmente inolvidable. Lucas junto a su papá y uno de los excelentes pejerreyes que logró capturar