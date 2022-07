El Millonario no pudo con Vélez, que se jugará el pase a semifinales frente a Talleres de Córdoba. Hoy, Estudiantes (LP) buscará ser el tercer argentino en Cuartos. Con polémica por el gol anulado vía VAR a Matías Suárez por una mano que no se alcanzó a percibir claramente después de una infinidad de repeticiones, River Plate, al igual que Boca Juniors la noche anterior ante Corinthians, también se quedó afuera de la Copa Libertadores en Octavos de Final. Más allá de la mencionada jugada, el Millonario no tuvo ni la claridad ni la precisión para desequilibrar una férrea actuación de Vélez Sarsfield, que logró siempre incomodar a los dirigidos por Marcelo Gallardo (solo tuvieron una ocasión clara en el inicio del juego que perdió Braian Romero) y terminó festejando el 0-0 en el Monumental gracias a su triunfo 1-0 en Liniers, en el partido de ida. De esta manera, el Fortín avanzó a los Cuartos de Final, instancia en la que se medirá frente a Talleres de Córdoba, que ayer le ganó 2-0 como visitante a Colón de Santa Fe y desniveló la serie que había comenzado con empate 1-1 en el Mario Alberto Kempes. De esa llave saldrá un semifinalista argentino. El otro conjunto nacional con chances de seguir avanzando es Estudiantes de La Plata, que esta noche, desde las 21.30 horas, recibirá la visita de Fortaleza de Brasil para decidir la serie que se encuentra 1-1 tras el empate en la ida. Mientras tanto, los elencos brasileños dieron ayer otra muestra de su superioridad en el certamen. Palmeiras goleó 5-0 como local a Cerro Porteño (global 8-0). Por su parte, Flamengo aplastó 7-1 a Deportes Tolima en Rio (global 8-1).

ELFESTEJO DE LOS JUGADORES DE VÉLEZ SARSFIELD EN EL MONUMENTAL TRAS EL 0-0 FINAL.



BOCA ECHÓ A BATTAGLIA Luego de la eliminación de Copa Libertadores ante Corinthians por penales y tras una polémica declaración respecto a la falta de refuerzos que habría caído mal en el plantel y en el Consejo del Fútbol, Boca Juniors comunicó ayer que Sebastián Battaglia dejó de ser el entrenador del equipo. El DT, que llegó al primer equipo desde la Reserva, estuvo al frente del equipo en 55 partidos y cosechó 29 triunfos, 16 empates y 10 derrotas. Bajo su mandato, Boca se coronó campeón de la Copa Argentina en 2021 y de la Copa de la Liga Profesional 2022.