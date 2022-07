Más de "Breves - Actualidad Deportiva" en Edición del jueves, 07/jul/2022. Más de "Breves - Actualidad Deportiva" en Edición del jueves, 07/jul/2022. Ocultar Titulares Ocultar Titulares Titulares de Breves - Actualidad Deportiva: Breves: Deportivas

LANÚS BUSCA REVANCHA Este jueves se definirá si la Copa Sudamericana sigue teniendo representantes argentinos. Para ello, Lanús debe revertir su serie frente a Independiente del Valle, que se impuso 2-1 en el partido de ida en Ecuador. Hoy, desde las 19.15, volverán a enfrentarse, pero esta vez en la Fortaleza del Sur.



HALCÓN MATÓ BICHO Por la segunda ronda de la Copa Argentina, Defensa y Justicia venció ayer 1-0 a Argentinos Juniors con gol de Kevin Gutiérrez en un partido disputado en el estadio de Gimnasia de La Plata. De esta manera, el Halcón de Florencio Varela aguarda ahora en Octavos de Final por el vencedor del duelo entre River Plate y Barracas Central. NO MÁS HUEVO El entrenador Sergio Rondina dejó su cargo en Central Córdoba de Santiago del Estero. Según trascendió, la salida del Huevo se debió a diferencias con la Comisión Directiva del club. Así, cerró su experiencia en el Ferroviario luego de 36 partidos en los que cosechó 10 triunfos, 11 empates y 15 derrotas. COPA AMÉRICA FEMENINA Este viernes comienza la Copa América Femenina que se disputará en Colombia y cuya primera fase está dividida en dos zonas de cinco equipos. Argentina integra el Grupo B junto a Brasil (contra el que debutará el sábado), Uruguay, Perú y Venezuela. Las jugadoras elegidas por el DT Germán Portanova para este compromiso son: Vanina Correa, Agustina Barroso, Eliana Stabile, Julieta Cruz, Vanesa Santana, Aldana Cometti, Romina Núñez, Daiana Falfán, Soledad Jaimes, Dalila Ippolito, Yamila Rodríguez, Solana Pereyra, Sophia Braun, Miriam Mayorga, Florencia Bonsegundo, Marina Delgado, Maricel Pereyra, Gabriela Chávez, Mariana Larroquette, Ruth Bravo, Marianela Szymanowski, Estefanía Banini y Laurina Oliveros. BOLMARO, EN UTAH Ayer se hizo oficial el traspaso que llevó a Leandro Bolmaro de los Minnesota Timberwolves a Utah Jazz. El escolta cordobés es el único argentino que tiene contrato garantizado para la próxima temporada de la NBA, aunque su continuidad es una incógnita después de este canje que tuvo como principal objetivo el desembarco del pivot francés Rudy Gobert en los Wolves. VÓLEY: TRIUNFO ARGENTINO En el arranque de la Semana 3 de la Volleyball Nations League (VNL), Argentina derrotó 3-1 a Canadá en el partido que marcó el retorno del armador Luciano De Cecco (se había perdido las primeras dos semanas). De esta manera, el equipo dirigido por Marcelo Méndez mejoró su récord a 3 victorias y 6 derrotas en este certamen (ocupa el 11º puesto actualmente). En la madrugada de este viernes se medirá frente a Australia, nuevamente en Osaka (Japón). WIMBLEDON: SEMIS El Grand Slam que se juega sobre césped ya tiene definidos a sus cuatro semifinalistas. Por un lado del cuadro chocarán el serbio Novak Djokovic (que revirtió una desventaja de dos sets ante el italiano Jannik Sinner en Cuartos de Final) y el británico Cameron Norrie (también necesitó cinco parciales para eliminar al belga David Goffin). Y por el otro lado se medirán el español Rafael Nadal (ayer superó al estadounidense Taylor Fritz en una batalla de más de 4 horas que se cerró 7-6 en el quinto set) y el australiano Nick Kyrgios (eliminó en sets corridos al chileno Cristian Garín). Estos dos duelos se jugarán mañana viernes, dado que hoy será el turno de las semifinales femeninas: la tunecina Ons Jabeur jugará con la kazaja Tatjana Maria, mientras la rumana Simona Halep chocará con Elena Rybakina.

